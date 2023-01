Aktivisti sa pokúsili zablokovať prístup do dediny odsúdenej na zánik

Berlín 10. januára (TASR) — Niekoľko stoviek klimatických aktivistov sa v utorok snažilo zablokovať vstup ťažkých mechanizmov do vysídlenej dediny Lützerath v Nemecku, ktorá má byť zrovnaná so zemou z dôvodu rozšírenia hnedouhoľnej bane.



Ako informovala agentúra Reuters, polícia v utorok začala rozoberať barikády a odtiahla aktivistov, ktorí protestovali v sede proti rozširovaniu povrchovej bane.



Demonštranti, z ktorých mnohí mali na tvárach masky alebo kukly, protestujú proti rozšíreniu bane Garzweiler už niekoľko týždňov. Vytvárali ľudské reťaze, organizovali protesty v sede a v Lützerathe obsadili opustené budovy, ktoré budú zrovnané so zemou.



Ako informovala agentúra AP, udalostiam z utorka predchádzalo rozhodnutie krajského správneho súdu v Münsteri, ktorý v pondelok neskoro večer potvrdil rozhodnutie súdu nižšej inštancie zakazujúce aktivistom zostať v dedine Lützerath. Súd tak zamietol argument aktivistov, že občianska neposlušnosť na tomto mieste je oprávnená z dôvodu klimatickej krízy.



Baňa, kde sa ťaží hnedé uhlie spaľované v neďalekých elektrárňach, sa má podľa dohody, ktorú vlani uzavrela vláda spolkovej krajiny Severné Porýnie-Vestfálsko a energetická spoločnosť RWE, zatvoriť do roku 2030.



Spoločnosť RWE obhajuje svoje plány na ťažbu uhlia pod Lützerathom s odôvodnením, že je to potrebné na zaistenie energetickej bezpečnosti Nemecka po obmedzení dodávok zemného plynu z Ruska po jeho invázii na Ukrajinu.



Environmentálne skupiny však spomínanú dohodu odsúdili a tvrdia, že aj tak sa v dôsledku nej vyťažia a spália stovky miliónov ton uhlia. Upozorňujú tiež, že sa tým uvoľnia obrovské objemy skleníkových plynov a Nemecko následne nebude môcť splniť svoje záväzky vyplývajúce z parížskej klimatickej dohody z roku 2015.