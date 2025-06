Aktivisti sa pokúsili zablokovať tlačiarne koncernu Axel Springer

Berlín 5. júna (TASR) - Aktivisti sa v stredu večer pokúsili zablokovať prístup do tlačiarenského zariadenia nemeckej mediálnej skupiny Axel Springer v metropole Berlín s cieľom narušiť doručovanie novín. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.



Protestujúci zo zoskupenia New Generation (Neue Generation, Nová generácia) pred budovou zaparkovali tri vozidlá; niektorí z nich si posadali na zem a ďalší mali so sebou transparenty. Akcia bola podľa aktivistov zameraná na „propagovanie slobodnej tlače bez miliardárov“.



Polícia, ktorá zjavne čakala v areáli koncernu, protestnú akciu rýchlo ukončila a aktivistov odklonila na miesto, kde neblokovali dopravu, píše portál Taz.de.



Nová generácia, ktorá nahradila protestné hnutie Posledná generácia (Letzte Generation, Last Generation), na sociálnych sieťach uviedla, že cieľom akcie bolo zabrániť distribúcii novín Axel Springer.



Okrem najväčšieho nemeckého bulvárneho denníka Bild a novín Welt vlastní Axel Springer aj Politico, Business Insider, Morning Brew, médiá v Poľsku a nemeckú porovnávaciu platformu Idealo, pripomína DPA.



Predovšetkým Bild obviňujú aktivisti z podnecovania sociálneho rozkolu a podkopávania dôvery v demokratické inštitúcie prostredníctvom svojich reportáží. Tvrdia tiež, že noviny zľahčujú naliehavosť klimatickej krízy.



Skupina Last Generation, ktorá vznikla po klimatickej hladovke v Berlíne, zmenila svoj názov a vo februári tohto roka obnovila svoje hnutie po tom, čo protestná taktika tejto skupiny vyvolala rozsiahlu kritiku a tvrdé zásahy zo strany úradov.



Agresívna taktika skupiny vrátane blokády dopravy sedením na cestách a vyvolávania incidentov na pristávacích dráhach letísk pritiahla širokú pozornosť verejnosti a rozsiahle spravodajské pokrytie po tom, čo klimatickí aktivisti v roku 2022 spustili celoštátnu kampaň.



Takéto protesty však vyvolali medzi mnohými Nemcami aj hnev a vyústili tiež do agresívneho policajného vyšetrovania, píše nemecká agentúra.



Začiatkom tohto roka skupina oznámila zmenu stratégie a odklon od blokád, ktoré často zahŕňali napríklad prilepovanie aktivistov na vozovky.