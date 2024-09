Aktivisti tvrdia, že veľryba Hvaldimir podľahla strelnému zraneniu

Oslo 5. septembra (TASR) - Aktivisti za práva zvierat tvrdia, že na tele uhynutej veľryby bieluhy známej aj pod menom Hvaldimir sa našli stopy po strelných zraneniach. Zakladateľka organizácie One Whale Regina Haugová vo vyhlásení na sociálnych sieťach avizovala, že sa bude "usilovať o spravodlivosť pre Hvaldimira".



Informovala o tom britská stanica BBC, ktorá doplnila, že organizácia One Whale bola založená práve na sledovanie tejto bieluhy, ktorá sa preslávila po tom, čo bola pred piatimi rokmi spozorovaná v nórskych vodách.



Organizácia One Whale a nórska spoločnosť na ochranu zvierat (NOAH) podali trestné oznámenie na nórskej polícii a požiadali ju, aby začala prípad vyšetrovať.



Polícia medzičasom informovala, že celú záležitosť preskúma, "aby sa zistilo, či existujú rozumné motívy na začatie vyšetrovania".



Uhynutú veľrybu bieluhu, ktorá od roku 2019 vyvolávala podozrenie, že ju vycvičilo ruské námorníctvo pre účely špionáže, objavili uplynulý víkend pri juhozápadnom pobreží Nórska, neďaleko mesta Stavanger.



Sebastian Strand, zakladateľ organizácie Marine Mind, ktorý veľrybu často monitoroval a našiel ju mŕtvu, cez víkend uviedol, že príčina úhynu nateraz nie je známa. Dodal, že pri prvotnej obhliadke telesných pozostatkov bieluhy sa nenašli nijaké stopy po viditeľných zraneniach.



Uhynutú veľrybu vytiahli z vody pomocou žeriavu a previezli do vychladených priestorov v neďalekom prístave, odkiaľ ju v pondelok prepravili do pobočky Nórskeho veterinárneho inštitútu na pitvu, aby sa zistila presná príčina smrti. Pitevná správa sa očakáva "do troch týždňov", uviedla hovorkyňa inštitútu podľa BBC.



Bieluha si vyslúžila prezývku Hvaldimir, ktorá vznikla spojením slov hval (v nórčine znamenajúcom veľryba) a krstného mena Vladimir, odkazujúceho na ruského prezidenta Vladimira Putina.



Prvýkrát ju spozorovali na severnom pobreží Nórska v roku 2019. Mala na sebe zvláštny tesný postroj, ktorý sa zdal byť prispôsobený pre kameru alebo zbraň, čo vyvolalo u nórskych odborníkov domnienku, že zviera prešlo v susednom Rusku špeciálnym výcvikom. Vo vnútri postroja, ktorý z veľryby sňali, sa navyše našiel nápis "Zariadenie Petrohradu".



Veľryba bola aj zjavne zvyknutá na prítomnosť ľudí, čo len posilnilo špekulácie, že bola vycvičená pre špionáž, a zrejme ušla z výbehu. Moskva sa však k týmto dohadom nikdy oficiálne nevyjadrila.



Hvaldimir sa podľa expertov dožil len 14 až 15 rokov, takže bol relatívne mladým jedincom. Tieto veľryby sa totiž bežne dožívajú 40 až 60 rokov. V uplynulých rokoch Hvaldimira viackrát spozorovali nielen pri nórskom, ale dokonca aj pri švédskom pobreží.