Aktivisti upozorňujú na podmienky v tureckých väzniciach
Autor TASR
Ankara 24. januára (TASR) - Ľudskoprávni aktivisti vyjadrili obavy v súvislosti s podmienkami, v ktorých žijú odsúdení v tureckých väzniciach. Organizácia CISST, bojujúca za ľudské práva so sídlom v Istanbule, v sobotu uviedla, že väzni podľa správ zdieľajú postele, spia na podlahe a majú obmedzený prístup k toaletám, sprchám a hygienickým potrebám. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podmienky v tureckých väzniciach sú v rozpore so základnými právami väzňov v dôsledku extrémneho preplnenia inštitúcií, uvádza organizácia. Podľa oficiálnych údajov tureckého ministerstva spravodlivosti sa vo väzení nachádzalo začiatkom tohto roka 402.000 osôb, pričom kapacita 403 inštitúcií v krajine dosahuje len 305.000. Preplnené ústavy výrazne zaťažujú aj zdravotný sektor a zhoršujú duševné zdravie osôb, tvrdí CISST.
Podľa údajov zozbieraných Radou Európy bolo v Turecku v roku 2024 väznených 356 ľudí na 100.000 obyvateľov. Pre porovnanie, v Nemecku bolo vtedy väznených 71 osôb na 100.000 obyvateľov, uvádza DPA.
Za vlády prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana sa populácia v tureckých väzniciach takmer zoštvornásobila (369 percent) v rokoch 2005 až 2024. Agentúra DPA pripomína, že krajina bola v uplynulých rokoch často kritizovaná za potláčanie politických oponentov.
CISST zdôrazňuje, že situácia vo väzniciach je obzvlášť náročná pre ženy, matky s malými deťmi či starších a chorých väzňov. Vláda si uvedomuje nedostatočné kapacity väzníc, pričom noviny Cumhuriyet uviedli, že do roku 2027 by mali postaviť nové v 11 mestách. CISST sa však domnieva, že výstavba nových väzníc nie je udržateľným riešením a iba podporí existujúce praktiky.
