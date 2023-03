Aktivisti v Berlíne sú nespokojní s postupom vlády v oblasti dopravy

Berlín 3. marca (TASR) - Tisíce klimatických aktivistov sa v piatok zhromaždili v Berlíne a ďalších nemeckých mestách, aby žiadali ráznejšie kroky nemeckej vlády proti globálnemu otepľovaniu. Presadzujú najmä zníženie emisií skleníkových plynov v doprave. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Protesty sú súčasťou celosvetového "klimatického štrajku", ktorý zvolalo hnutie Piatky za budúcnosť (Friday for Future). Len v Nemecku bolo naplánovaných 250 takýchto udalostí, píše DPA.



Hovorkyňa hnutia Darya Sotoodehová uviedla, že nemecký minister dopravy Volker Wissing (FDP) venuje priveľa pozornosti automobilovému priemyslu v krajine - čo je na úkor dostupnej verejnej dopravy. Nemecká vláda minulý rok sľúbila, že zavedie celoštátne mesačné lístky na verejnú dopravu za 49 eur. Vlakové a autobusové spoločnosti však tvrdia, že to nie je udržateľné bez ďalších príspevkov vlády.



V niektorých častiach Nemecka v piatok štrajkovali členovia odborových organizácií v oblasti verejnej dopravy, ktorí žiadajú vyššie platy. Podporili klimatickým protestom a uviedli, že "vyšším nátlakom" na vládu môžu dosiahnuť klimatické ciele.



Nemecká koaličná Slobodná demokratická strana (FDP) nedávno vystúpila proti zavedeniu rýchlostných limitov, postupnému vyradeniu spaľovacích motorov a rozsiahlym investíciám do verejnej dopravy. To znepokojilo koaličných partnerov - Sociálnodemokratickú stranu (SDP) premiéra Olafa Scholza a Zelených, aj klimatických aktivistov. Aktivisti tvrdia, že Nemecko neplní svoje vlastné ciele v oblasti klímy.



Scholzov hovorca v spojitosti s piatkovými protestami povedal, že nemecká vláda ku klimatickým cieľom pristupuje "s veľkou vážnosťou".