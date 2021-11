Aktivisti v Glasgowe sa vydali na klimatický pochod v uliciach mesta

Glasgow 6. novembra (TASR) - Účastníci sobotňajšieho protestného zhromaždenia v Glasgowe sa vydali na pochod v uliciach, ktorý má upozorniť na potrebu riešenia klimatickej krízy. Menšia skupina demonštrantov spôsobila narušenia dopravy v centre mesta. Informovala o tom na svojej webovej stránke stanica BBC.



Demonštranti sa v sobotu popoludní vydali na pochod z parku Kelvingrove Park do parku Glasgow Green vzdialenému približne 6,5 kilometra, píše BBC. Na podujatí je niekoľko desať tisíc ľudí, píše stanica Sky News.



Na sobotňajšom pochode sa podľa predbežných správ malo zúčastniť až 50.000 osôb a vystúpiť má aj švédska klimatická aktivistka Greta Thunbergová. V meste sú v platnosti dopravné obmedzenia s cieľom zaistiť bezpečnosť.



Skupina demonštrantov v bielych kabátoch s nápismi "Scientists Rebellion" zablokovala most, ktorý sa nachádza neďaleko trasy pochodu. Most je podľa BBC neprejazdný a nepriechodný pre chodcov.



Skupina COP26 Coalition organizuje v sobotu podujatia na viacerým miestach vo svete vrátane Glasgowa, kde sa v týchto dňoch koná Klimatický summit OSN (COP26).



Klimatickí demonštranti sa v sobotu zhromaždili aj v holandskom hlavnom meste Amsterdam, oznámila COP26 Coalition na Twitteri. Stovky ľudí sa zišli aj vo waleskom Cardiffe.