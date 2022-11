Aktivisti v Holandsku zablokovali súkromné lietadlá na letisku Schipho

Amsterdam 5. novembra (TASR) - Viac než 100 klimatických aktivistov v bielych odevoch v sobotu zablokovalo odlety viacerých súkromných lietadiel na amsterdamskom letisku Schiphol. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion a organizácie Greenpeace tým vyjadrovali nespokojnosť s vypúšťaním skleníkových plynov do ovzdušia a ďalšími formami znečistenia, ktorých sa dopúšťa letisko a letecká doprava.



"Chceme menej letov, viac vlakov a zákaz nepotrebných letov na krátke vzdialenosti a súkromných lietadiel," uviedla Dewi Zlochová z Greenpeace v Holandsku. Schiphol je podľa tejto organizácie najväčším zdrojom emisií CO2 v Holandsku.



Vedenie letiska v reakcii uviedlo, že je jeho cieľom stať sa do roku 2030 letiskom s nulovými emisiami. Takisto podporuje úplné odstránenie emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy do roku 2050.



Účastníci protestu sa dostali k súkromným lietadlám a posadali si k ich kolesám, čím znemožnili odlety. Letisko počas dopoludnia nehlásilo žiadne zdržania komerčných letov. Vojenská polícia uviedla, že zadržala viacero osôb, ktoré sa bez povolenia nachádzali na "majetku letiska".



Holandská vláda v júni oznámila plány na obmedzenie počtu letov na letisku Schiphol na 440.000 ročne z dôvodu znečistenia ovzdušia a klímy, pripomína Reuters.