Aktivisti v Londýne žiadali návrat Zaghariovej-Ratcliffovej z Iránu

Londýn 8. marca (TASR) - Pred iránskym veľvyslanectvom v Londýne sa v pondelok zišla skupina ľudí, ktorí žiadali okamžitý návrat Britky iránskeho pôvodu zadržiavanej v Teheráne napriek tomu, že jej vypršal trest vymeraný iránskymi súdmi. Informovala o tom agentúra AFP.



Nazanin Zaghariová-Ratcliffová bola v Iráne odsúdená na päť rokov za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády, pričom posledný rok strávila v domácom väzení. V nedeľu jej sňali z členka monitorovací náramok, vďaka čomu získala väčšiu slobodu pohybu i možnosť navštíviť svojich príbuzných žijúcich v Teheráne.



Jej návrat do Británie však zmarilo predvolanie pred teheránsky revolučný súd, kam sa má dostaviť túto nedeľu, aby vypovedala v inej kauze. Agentúra AFP uviedla, že týmto rozhodnutím súdu boli zmarené nádeje jej rodiny a priateľov v Británii, že sa čoskoro vráti do Londýna.



Na proteste pred iránskym veľvyslanectvom sa zúčastnil aj manžel Zaghariovej-Ratcliffovej, Richard, a ich šesťročná dcéra Gabriella.



Ratcliffe sa zamestnancom ambasády pokúsil odovzdať petíciu iniciovanú ľudskoprávnou organizáciou Amnesty International, ktorú podpísalo asi 160.000 ľudí žiadajúcich prepustenie jeho manželky. Zástupcovia veľvyslanectva však petíciu neprevzali. Ratcliffe však pred novinármi avizoval, že aktivisti budú v boji pokračovať až do návratu jeho manželky domov.



Vo vyhlásení pre médiá Ratcliffe upozornil, že iránske úrady jeho manželku Nazanin zadržiavajú aj po skončení trestu. "Je to poburujúce," vyhlásil.



Dodal, že on osobne celú situáciu vníma ako varovanie pre britské úrady, pričom jeho žena je podľa jeho názoru Teheránom zneužívaná ako nástroj nátlaku na Britániu.



Zaghariovú-Ratcliffovú v apríli roku 2016 zadržali v Iráne a neskôr ju odsúdili na päťročné väzenie za údajný pokus o zvrhnutie tamojšej vlády. Žena s iránsko-britským občianstvom do svojho zadržania pôsobila v Londýne ako projektová koordinátorka charitatívnej nadácie Thomson Reuters Foundation. Zaghariová-Ratcliffová i spomínaná nadácia všetky obvinenia odmietali.



V marci minulého roku bola Zaghariová-Ratcliffová prepustená z väzenia v reakcii na obavy z rozšírenia vírusovej choroby COVID-19 v iránskych väzniciach. Jej pohyb bol však obmedzený - dostala elektronický monitorovací náramok - a bolo jej zakázané opustiť krajinu.