Aktivisti: V Taliansku sa nachádza až 11 čínskych policajných staníc

Rím 5. decembra (TASR) - V Taliansku sa nachádza až 11 z vyše stovky nelegálnych čínskych policajných staníc, ktoré údajne pôsobia po celom svete. V pondelok to uviedla organizácia na ochranu občianskych práv Safeguard Defenders, podľa ktorej je v Taliansku vôbec najviac takýchto staníc na svete. TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Aktivisti zo Safeguard Defenders v septembri uviedli, že sa im podarilo vo svete identifikovať 54 čínskych policajných staníc, v dôsledku čoho bolo v najmenej 12 krajinách vrátane Kanady, Nemecka a Holandska spustené vyšetrovanie.



Organizácia však v pondelok oznámila, že objavila ďalších 48 staníc, z ktorých 11 sa nachádza na území Talianska. Ďalšie sú v Chorvátsku, Srbsku a Rumunsku.



V Taliansku sa čínske policajné stanice nachádzajú v mestách Rím, Miláno, Bolzano, Benátky, Florencia, Prato – kde žije najväčšia komunita Číňanov v Taliansku – a tiež na Sicílii.



Čína obvinenia z prevádzkovania nelegálnych policajných staníc v zahraničí dôrazne popiera. Priznala len to, že v niektorých krajinách pomáha čínskym občanom s administratívnymi úkonmi, napríklad s obnovením cestovných pasov či vodičských preukazov.



Hoci podľa Safeguard Defenders policajné stanice neriadi priamo Peking, "určité vyhlásenia či taktiky začínajú vykazovať znaky jasných pokynov zo strany centrálnej (čínskej) vlády". Tieto zariadenia údajne Čína používa na to, aby "prenasledovala, vyhrážala sa, zastrašovala a nútila (vyhliadnuté) ciele, aby sa vrátili do Číny, kde by ich čakala perzekúcia".



Talianska premiérka Giorgia Meloniová pred svojím zvolením do funkcie predsedníčky vlády vyjadrovala silne protičínske postoje. The Guardian pripomína, že v Taliansku žije približne 330.000 čínskych občanov. Aj napriek tomu Taliansko zatiaľ nespustilo vyšetrovanie podozrení z prevádzkovania takýchto staníc, ani jasne nedeklarovalo, že pôsobenie takýchto inštitúcií by bolo v rozpore s platnými talianskymi zákonmi a medzinárodnými dohovormi.