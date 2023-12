Aktivisti vliali do Canal Grande farbivo, nie sú spokojní so summitom

Rím 9. decembra (TASR) - Canal Grande v Benátkach i viaceré vodné toky v Taliansku sa v sobotu sfarbili na zeleno. Farbivo do nich vyliali klimatickí aktivisti zo skupiny Extinction Rebellion (XR), ktorí takto protestovali proti výsledkom dosiahnutým na stále prebiehajúcom klimatickom summite COP28 v Dubaji.



Podľa agentúry DPA aktivisti uviedli, že do vody naliali fluoresceín - syntetickú organickú netoxickú látku, ktorá sa používa napr. pri testoch v kanalizačných systémoch.



Traja aktivisti XR sa okrem toho spustili na lanách z mosta Rialto ponad Canal Grande a visiac tam rozvinuli veľký transparent s nápisom "COP28: Kým vláda rozpráva, my visíme na vlásku".



"Klimatická kríza už má katastrofálne dopady na talianske územie, vedci nám hovoria, že sa to bude zhoršovať, ale politici strácajú čas fraškami," upozornili aktivisti XR na sociálnych sieťach. "Búrime sa proti tejto nečinnosti, nemôžeme mlčať, zatiaľ čo sa naša budúcnosť predáva priemyslu fosílnych palív," dodali.



Podobné akcie sa podľa záberov zverejnených na sociálnych sieťach uskutočnili aj v Ríme na rieke Tiber, v kanáli v Miláne, ako aj v rieke Pád v Turíne.



Tieto akcie sa uskutočnili tri dni pred plánovaným koncom klimatickej konferencie OSN v Dubaji, kde vrcholia rokovania o prípadom odklone od používania ropy, plynu a uhlia, zatiaľ čo sa krajiny vyvážajúce ropu sa snažia dynamiku proti používaniu fosílnych palív spomaliť.



AFP pripomenula, že environmentálni aktivisti v máji zafarbili vodu v slávnej fontáne di Trevi v Ríme na čierno. Stalo sa tak po ničivých záplavách v severovýchodnom Taliansku, ktoré podľa aktivistov boli varovaním pred dôsledkami zmien klímy.