Aktivisti vnikli do parlamentu a žiadali účasť ľudí na debate o klíme

Londýn 2. septembra (TASR) - Klimatickí aktivisti vnikli v piatok do Dolnej snemovne britského parlamentu a prilepili sa ku kreslu predsedajúceho. Žiadali účasť verejnosti na debate o klíme. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Aktivisti z hnutia Extinction Rebellion sa do parlamentu dostali ako účastníci prehliadky priestorov pre verejnosť, píše BBC. Parlament má letnú prestávku a poslanci sa sem majú vrátiť v pondelok 5. septembra.



Demonštranti prečítali príhovor, v ktorom žiadali "občianske" zhromaždenie pre klimatické záležitosti. Ďalší aktivisti s transparentami protestovali pred budovou parlamentu.



Hovorkyňa Extinction Rebellion Nuala Lamová pre BBC povedala, že do protestu sa zapojilo približne 50 osôb. Aktivisti podľa nej požadujú "demokratický systém", ktorý bežným ľuďom umožní účasť na riešení záležitostí súvisiacich s klimatickou zmenou.



Hovorca Dolnej snemovne povedal, že predstavitelia tejto inštitúcie sú oboznámení s incidentom a k riešeniu tejto situácie pristupujú s naliehavosťou.