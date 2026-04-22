Aktivisti vo Francúzsku podali žalobu na predajcov rajského plynu
Oxid dusný sa používa v medicíne ako analgetikum a anestetikum a v potravinárstve v dávkovačoch šľahačky.
Autor TASR
Paríž 22. apríla (TASR) - Občianska iniciatíva vo Francúzsku podáva žalobu na spoločnosti, ktoré pri predaji oxidu dusného využívajú zavádzajúce marketingové praktiky a zamlčiavajú zdravotné riziká tejto látky známej aj ako rajský plyn, informovala v stredu agentúra AFP, píše TASR.
Právne kroky proti firmám zodpovedným za dizajn, výrobu, marketing a balenie nádob s oxidom dusným značky Cream Deluxe podniká združenie založené šéfkuchárom Yannickom Allénom v roku 2022 po smrti svojho 24-ročného syna, ktorého v Paríži zabil vodič jazdiaci bez vodičského preukazu, pod vplyvom alkoholu a v ukradnutom aute.
Združenie vo svojej žalobe uviedlo, že nádoby s oxidom dusným obsahujú „vizuálne kódy a slovnú zásobu, ktoré evokujú večierky a rekreačné aktivity“.
Združenie považuje tieto marketingové prvky za „nekalé praktiky“, ktoré „podnecujú spotrebiteľov, najmä mladých ľudí, na rekreačné užívanie oxidu dusného, pričom sa ignorujú dôsledky jeho používania na zdravie a bezpečnosť cestnej premávky, ktoré sú už dobre zdokumentované“.
„Oxid dusný má výrazné zdravotné dosahy: mladí ľudia strácajú schopnosť pohybu, dochádza k popáleninám a nehodám,“ uviedol Alléno.
Podľa združenia tieto produkty vyrába čínska spoločnosť Zhuzhou Xingye Chemical, pričom značku riadi poľská spoločnosť IVM Firma Handlowa, ktorá zabezpečuje aj distribúciu prostredníctvom vlastnej siete webových stránok a online trhovísk, ako je eBay.
Allénovo združenie vo svojej žalobe žiada zákaz pôsobenia čínskych a poľských spoločností stojacich za značkou Cream Deluxe vo Francúzsku, ako aj náhradu súdnych trov.
Podanie žaloby je súčasťou kampane, ktorú Alléno vedie už niekoľko mesiacov s cieľom upozorniť na nebezpečenstvo oxidu dusného a presadiť jeho „klasifikáciu ako tvrdej drogy“.
Spoločnosť Cream Deluxe vo vyhlásení na svojej webovej stránke uviedla, že „je dôležité byť si vedomý vedľajších účinkov a potenciálnych rizík oxidu dusného, najmä pri rekreačnom používaní“. Zároveň tvrdí, že plyn v jej nádobách je údajne „určený na kulinárske účely“.
Spoločnosť IVM Firma Handlowa v reakcii pre AFP upozornila, že nie je distribútorom značky Cream Deluxe. Zároveň dodala, že po zistení zneužívania produktu zastavila všetky predaje do Francúzska a uzavrela internetový obchod značky.
Francúzsko v roku 2021 zakázalo maloobchodný predaj veľkých nádob s oxidom dusným bežným spotrebiteľom.
AFP doplnila, že vo francúzskom Senáte sa prerokúva návrh zákona, ktorý by za rekreačné užívanie oxidu dusného zaviedol trest odňatia slobody až na jeden rok a pokutu do 3750 eur. Za šoférovanie auta pod jeho vplyvom by hrozili až tri roky väzenia a pokuta 9000 eur.
Oxid dusný sa používa v medicíne ako analgetikum a anestetikum a v potravinárstve v dávkovačoch šľahačky. Často je však zneužívaný ako rekreačná droga. Vo Francúzsku sa v roku 2025 podieľal na približne 450 vážnych dopravných nehodách.
