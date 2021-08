Aktivisti vo Frankfurte nad Mohanom kritizovali finančný sektor

Frankfurt nad Mohanom 14. augusta (TASR) - Klimatickí aktivisti demonštrovali v piatok vo Frankfurte nad Mohanom proti finančnému sektoru podporujúcemu využívanie fosílnych palív. Na proteste, ktorý organizovalo environmentálne hnutie Piatky za budúcnosť, sa podľa polície zúčastnilo približne 4500 ľudí. Samotní organizátori účasť odhadli až na približne 15.000 osôb.



Polícia informovala o pokojnom priebehu akcie, uviedla agentúra DPA. Demonštrácia sa zameriavala na úlohu bánk a finančného sektora pri globálnom otepľovaní, respektíve ich investovaniu do fosílnych palív.



"Finančný sektor vo Frankfurte aktívne financuje klimatickú krízu a predáva tak našu budúcnosť," uviedla Annika Rittmannová z hnutia Piatky za budúcnosť.



Demonštranti, najmä mladí ľudia, sa zhromaždili v piatok neskoro popoludní vo finančnej štvrti v centre Frankfurtu. Väčšina z nich mala na tvári rúška a niesla farebné transparenty so sloganmi ako "Planéta pred ziskami", "Čas sa kráti! Klímu treba chrániť teraz!" či "Keby Zem bola bankou, zachránili by ste ju už dávno".



Na demonštrácii sa podľa organizátorov zúčastnili členovia viac ako 70 nemeckých skupín patriacich k hnutiu Piatky za budúcnosť. Akciu podporili aj organizácia Greenpeace, hnutie Seebrücke, zasadzujúce sa okrem iného za solidaritu s utečencami, či nemecké odborové hnutie mládeže verdi.jugend.