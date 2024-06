Do KĽDR vyslali balóny s nákladom letákov a USB kľúčov s K-popom

Soul 6. júna (TASR) - Juhokórejskí aktivisti vo štvrtok oznámili, že v reakcii na vypustenie stoviek balónov s nákladom odpadkov zo Severnej Kórey vyslali smerom do KĽDR desať balónov. Ich náklad tvoria letáky proti vodcovi KĽDR Kim Čong-unovi a nosiče s hudbou v žánri K-pop, ktorý je populárny medzi mladými ľuďmi po celom svete, píše TASR.



Ako informovala agentúra AFP, za touto akciou je skupina prebehlíkov z KĽDR známa pod názvom Fighters for Free North Korea. Spresnili, že desať balónov naložili 200.000 letákmi a 5000 USB kľúčmi s kórejskou populárnou hudbou a televíznymi reláciami, ako aj tisíckami jednodolárových bankoviek.



Tá istá skupina aktivistov poslala 10. mája do KĽDR balóny s približne 2000 USB kľúčmi s nahrávkami K-popových hviezd a s juhokórejskými filmami a seriálmi.



AFP pripomenula, že Severná Kórea je mimoriadne citlivá na to, aby jej obyvatelia mali prístup k juhokórejskej popkultúre a jej vplyv - najmä na mládež - sa snaží všemožne obmedziť.



Severná Kórea označila svoj nedávny "útok" balónmi s vrecami s odpadkami za odvetu za predchádzajúci balónový útok Južnej Kórey v podobe letákovej kampane. Pchjongjang síce svoju kampaň minulú nedeľu odvolal, ale varoval, že ju obnoví, ak na Sever priletia ďalšie balóny z Juhu.



Južná Kórea hodnotí najnovšiu provokáciu svojho suseda ako "iracionálnu a úbohú". Na rozdiel od nedávnych vypustení balistických striel však Severná Kórea týmito útokmi neporušila sankcie OSN voči režimu Kim Čong-una, dodala AFP.