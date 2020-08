Aktivisti vytvorili ľudskú reťaz na podporu protestov v Bielorusku

Vilnius 23. augusta (TASR) - Tisíce litovských aktivistov vytvorilo v nedeľu ľudskú reťaz dlhú 34 kilometrov z Vilniusu k bieloruským hraniciam na podporu protestov v Minsku a opozičnej líderky Sviatlany Cichanovskej, ktorá do Litvy utiekla po sporných prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Viac než ktokoľvek iný dokážete pochopiť Bielorusov, pretože nie tak dávno ste si prišli tým, čo my zažívame teraz," povedala Cichanovská vo vopred nahranom vyhlásení. Samotná líderka opozície sa však na akcii nezúčastnila z bezpečnostných dôvodov, uviedol jej tím.



"Som hrdý, že môj národ zareagoval na výzvu a prišiel sem, aby povzbudil Bielorusko," povedal litovský prezident Gitanas Nauseda, ktorý bol súčasťou ľudskej reťaze. "Nie sme ľahostajní, a nikdy ľahostajní nebudeme," vyhlásil.



Na podujatí sa zúčastnil aj americký veľvyslanec v Litve Robert S. Gilchrist, ktorý v rukách držal vlajku Bieloruska zo začiatku 90. rokov, ktorá sa stala symbolom aktuálnych protivládnych protestov. "Mojím posolstvom je, že som rád, že sa môžem pridať k takému veľkému počtu ľudí, ktorí prejavujú takú jednotu s ľuďmi v Bielorusku," povedal novinárom.



Podľa organizátorov sa na akcii zúčastnilo do 50.000 ľudí, napísala agentúra AFP. Nad hlavným námestím vo Vilniuse sa vznášal teplovzdušný balón s obrovskou bieloruskou vlajkou. Nad davom ľudí preleteli i lietadlá, ktoré na zem zhadzovali kvety.



Vytvorením ľudskej reťaze si jej účastníci pripomenuli pokojnú politickú demonštráciu známu ako Baltská reťaz, ktorá sa konala 23. augusta 1989 v troch pobaltských krajinách a zapojili sa do nej dva milióny ľudí.



Stovky ľudí pochodovali popri hranici s Bieloruskom aj v Lotyšsku a následne vytvorili ľudskú reťaz v dedine Piedruja. Ľudské reťaze boli naplánované aj v estónskom hlavnom meste Tallinn.



Podporu bieloruským aktivistom vyjadrilo v českej metropole Praha približne sto ľudí, ktorí sa zišli na Karlovom moste a takisto vytvorili živú reťaz, napísal český Deník N. Ľudia boli väčšinou odetí do bielych farieb a viacerí držali bieloruskú národnú vlajku.