Aktivisti vyzvali EÚ, aby zakázala propagáciu fosílnych palív

Amsterdam/Brusel 4. októbra (TASR) - Skupina viac než 20 environmentálnych organizácií spustila v pondelok kampaň požadujúcu prijatie zákona zakazujúceho reklamu a podporu fosílnych palív v Európskej únii, podobne ako je to v prípade tabakových výrobkov. Informovala o tom agentúra AP.



Organizácie chcú za jeden rok zozbierať milión overených podpisov od občanov z najmenej siedmich členských štátov EÚ. Ak sa to podarí, Európska komisia má povinnosť sa žiadosťou zaoberať, ale nie je povinná konať.



"Táto legislatíva by zvýšila informovanosť verejnosti o výrobkoch a technológiách, ktoré sú zodpovedné za zmenu klímy a poškodzovanie životného prostredia a zdravia," uviedla táto environmentálna koalícia na svojej webovej stránke banfossilfuelads.org



Viac ako 80 aktivistov z organizácie Greenpeace v pondelok zablokovalo prístup do ropnej rafinérie spoločnosti Shell v prístave v Rotterdame, aby upozornili na spustenie tejto európskej občianskej iniciatívy.



Aktivisti použili na blokádu aj loď Beluga II. Niektorí sa tiež vyšplhali na ropnú nádrž, kde pripevnili transparenty. Na mieste zasahovali policajti, ktorí zadržali 22 aktivistov a ďalším 32 udelili pokuty, uviedla holandská polícia.



Čoraz viac ľudí a organizácií vyzýva vlády, aby zakázali propagáciu produktov a služieb spájaných s fosílnymi palivami, píše si AP. Amsterdam tento rok zakázal na zastávkach metra reklamy súvisiace s "fosílnymi produktmi". Medzi ne patria napríklad reklamy na autá na zemný plyn a na lacné letenky.



"Vyrastala som čítajúc nápisy o tom, že cigarety zabíjajú, ale nikdy som podobné varovania nevidela na čerpacích staniciach alebo palivových nádržiach. Je desivé, že moje obľúbené športy a múzeá sú sponzorované leteckými spoločnosťami a automobilkami," uviedla aktivistka Chaja Merková vo vyhlásení, ktoré zverejnila Greenpeace. "Fosílne palivá patria do múzea, nemali by ich sponzorovať," dodala.



Spoločnosť Shell v reakcii na protest pripomenula, že investuje miliardy dolárov do "nízkouhlíkovej energie", ktorú zákazníkom propaguje "prostredníctvom reklamy alebo sociálnych médií ...aby ju mohli začať využívať, keď to uznajú za vhodné".