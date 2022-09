Aktivisti vyzývajú ruských vojakov na Ukrajine, aby sa vzdali

Moskva/Praha 20. septembra (TASR) - Viac ako 20 ruských ľudskoprávnych a prodemokratických hnutí vyzvalo príslušníkov ruskej armády na Ukrajine, aby sa vzdali do zajatia skôr, ako nadobudne platnosť zákon, ktorým sa tento krok stane trestným činom.



Informovala o tom stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), ktorá doplnila, že výzva týchto organizácií je zverejnená na webovej stránke ruského hnutia Vesna.



Aktivisti pripomínajú, že zmeny a dodatky trestného zákona boli Štátnou dumou v utorok schválené v zrýchlenom konaní. Horná komora parlamentu, Rada federácie, sa nimi bude zaoberať v stredu.



Podľa Vesny je veľmi pravdepodobné, že ruský prezident Vladimir Putin schválenú zákonnú novelu podpíše bezodkladne, čím nadobudne platnosť.



Podľa RFE/RL takto radikálne zmení situáciu pre tých vojakov, ktorí sa nechcú zúčastňovať na tzv. špeciálnej vojenskej operácii na Ukrajine.



Vyhlásenie upozorňuje, že prijatými zmenami sa pre príslušníkov ruských ozbrojených síl zavádza trestná zodpovednosť za dobrovoľné vzdanie sa, neoprávnené opustenie jednotky a neplnenie rozkazov.



Tieto zmeny sa pritom dotknú nielen príslušníkov armády, ktorá sa už nachádza na území Ukrajiny, ale aj tých vojakov, ktorí sú stále v Rusku a ktorí sa pripravujú na vyslanie do zóny konfliktu.



Kým doteraz vojak mohol odmietnuť účasť na bojoch alebo sa vzdať nepriateľovi a nebol za to potrestaný, po novom sa bude odmietnutie bojovať bude trestať až tromi rokmi väzenia – ako nesplnenie rozkazu.



Trestným činom sa stane aj vzdanie sa, za čo môže vojakovi hroziť až 10-ročné väzenie, dodala stanica RFE/RL.



"Nie je vašou povinnosťou zomierať za Putina. Vráťte sa domov k svojim matkám, manželkám a deťom. V Rusku vás potrebujú - tí, ktorí vás milujú. Pre úrady ste len potravou pre delá, ktorou sa mrhá bez akéhokoľvek zmyslu a účelu," píše sa podľa RFE/RL vo vyhlásení, pod ktorým je link na návod, ako je - zatiaľ - možné legálne odmietnuť účasť na "špeciálnej vojenskej operácii".