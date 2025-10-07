Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Aktivisti z flotily Global Sumud sa sťažujú na zlé zaobchádzanie

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Jej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc.

Autor TASR
Ženeva 7. októbra (TASR) - Švajčiarski občania, ktorí boli súčasťou propalestínskej flotily Global Sumud, v izraelskej väznici čelili „krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu,“ uviedla v utorok švajčiarska organizácia Waves of Freedom Switzerland (WOFA). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Izrael „podrobil našich občanov krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, ako je definované v Medzinárodnom dohovore proti mučeniu, a to fyzicky aj psychicky,“ uviedla WOFA.

Súčasťou flotily Global Sumud bolo 19 Švajčiarov. Jej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však minulý týždeň zadržali jej plavidlá s vyše 470 aktivistami. Izrael dosiaľ prepustil deväť Švajčiarov a 10 naďalej zadržiava, tvrdí organizácia. Prepustiť ich podľa plánu mali v utorok.

Izrael poprel obvinenia zo zlého zaobchádzania a trvá na tom, že plne rešpektoval legálne práva zadržaných osôb. WOFA tvrdí, že prepustení aktivisti opísali „spánkovú depriváciu, nedostatočný prístup k vode a jedlu, nedostatok zdravotníckej starostlivosti a verbálne a psychické týranie“.

Niektorých aktivistov podľa organizácie nechali dlhé hodiny spútaných, zatiaľ čo ďalších fackovali, bili a zatvorili do klietok. Okrem toho im izraelské sily odopreli zdravotnícke ošetrenie vrátane nevyhnutných liekov, ako napríklad inzulín pre diabetikov.

AFP informuje, že na zlé zaobchádzanie sa sťažovali aj účastníci flotily z iných krajín.

WOFA dodala, že zbiera informácie o zlom zaobchádzaní a následne tieto skutočnosti postúpi príslušným justičným orgánom s cieľom začať právne konanie.
