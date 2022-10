Aktivisti z Just Stop Oil nasprejovali farbu na výklad Aston Martinu

Londýn 16. októbra (TASR) - Environmentálni aktivisti v nedeľu nasprejovali oranžovú farbu na výklad predvádzacej miestnosti výrobcu luxusných automobilov Aston Martin v centre Londýna. Išlo o prívržencov zoskupenia Just Stop Oil, ktorého dve členky v piatok hodili na obraz Slnečnice od maliara Vincenta van Gogha rajčinovú polievku. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Ďalší členovia Just Stop Oil obsadili londýnsku ulicu Park Lane, na ktorej sa predvádzacia miestnosť Aston Martinu nachádza.



Tento protest sa uskutočnil len niekoľko dní po tom, čo dve ženy vyliali na obraz Slnečnice od Vincenta van Gogha v britskej Národnej galérii v Londýne rajčinovú polievku z plechovky. Aktivistky neskôr polícia zadržala a obvinila z vandalizmu. Van Goghov obraz sa nachádzal za sklom, takže polievka ho nepoškodila.



Policajti v piatok zatkli i 28 demonštrantov z Just Stop Oil, ktorí nasprejovali farbu na riaditeľstvo londýnskej Metropolitnej polície.



Ďalší aktivisti zo zoskupenia bojujúceho za ochranu životného prostredia Animal Rebellion vyliali na dlážku a výklady viacerých renomovaných obchodov v Londýne vrátane obchodného domu Harrods mlieko. Týmto činom žiadali o celosvetové ukončenie chovu dobytka.



Britská ministerka vnútra Suella Bravermanová vyhlásila, že v priebehu budúceho týždňa predstaví prísnejšiu legislatívu, ktorá by aktivistom z podobných environmentálnych zoskupení zabránila v protestoch. Nové nariadenia by polícii umožnili zakázať podobné protesty v predstihu a tak jednoduchšie chrániť "dôležité tovary, služby a infraštruktúru".



Bravermanová vo vyhlásení uviedla, že takéto protesty "nie sú ani slobodou prejavu, ani ľudským právom". Označila ich za vandalizmus a dodala, že sa to "musí skončiť".