Aktivisti z Just Stop Oil usporiadali v Londýne poslednú demonštráciu

Londýn 26. apríla (TASR) - Britská skupina klimatických aktivistov Just Stop Oil (JSO) v sobotu v Londýne usporiadala poslednú zo svojich demonštrácií, s ktorými začala pred tromi rokmi. Ukončenie protestných akcií proti zmene klímy avizovala ešte koncom marca s odôvodnením, že sa jej podarilo dosiahnuť pôvodný cieľ, ktorým bolo zastaviť schvaľovanie nových projektov v oblasti ťažby ropy a zemného plynu v Británii. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Niekoľko stoviek priaznivcov JSO v sobotu pokojne pochodovalo centrom britského hlavného mesta od parlamentu až k sídlu ropného a plynárenského gigantu Shell, kde si vyzliekli známe krikľavo oranžové vesty.



Skupina Just Stop Oil bola založená vo februári 2022 a odvtedy sa rôznymi spôsobmi snažila dosiahnuť, aby sa britská vláda zaviazala zastaviť vydávanie nových licencií na ťažbu fosílnych palív.



Od vzniku JSO bolo zadržaných viac než 3000 účastníkov protestov organizovaných touto environmentálnou skupinou. V súčasnosti je 11 z nich vo väzení - vrátane 58-ročného spoluzakladateľa JSO Rogera Hallama, odsúdeného na štyri roky za sprisahanie s cieľom narušiť premávku na diaľnici M25. Ďalších päť osôb čaká v máji vynesenie rozsudku.



Aktivisti z JSO sa za svoje protestné metódy sa stali terčom kritiky zo strany politikov, polície aj časti verejnosti. Medzi ich výčiny patrí vyliatie paradajkovej polievky na maľbu Slnečnice od Vincenta Van Gogha, použitie farebného kukuričného škrobu, ktorý posypali po prehistorickej pamiatke Stonehenge zapísanej do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, či pochody zamerané na spomalenie dopravy v uliciach.



Okrem toho poškodili aj viaceré budovy, v ktorých sa predávajú luxusné automobily, alebo v nich sídlia rôzne inštitúcie. Taktiež narušili cestnú dopravu i odovzdávanie britských filmových cien BAFTA, futbalové zápasy anglickej Premier League či Veľkú cenu Británie vo Formule 1. Vyčíňali aj v londýnskom Múzeu voskových figurín Madame Tussauds.



JSO si však popri kritike získala aj podporu stoviek ľudí a oficiálne konštatovala víťazstvo, keď britská labouristická vláda zastavila udeľovanie nových licencií na ťažbu ropy a zemného plynu v Severnom mori. Labouristi sa ale od skupiny dištancovali - premiér Keir Starmer kritizoval jej aktivity a povedal, že protestujúci by mali byť potrestaní plnou silou zákona.



O svojej budúcnosti sa Just Stop Oil vyjadrila podľa AFP zdržanlivo. Skupina uviedla, že bude pokračovať v „hovorení pravdy na súdoch, v obhajobe našich politických väzňov a v upozorňovaní na utláčajúce britské zákony proti protestom“. Hovorkyňa JSO Mel Carringtonová dodala, že v pozadí pracujú s podobnými skupinami na príprave ďalšej stratégie.