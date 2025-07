Aktivisti z lode Handala vyhlásili hladovku na protest proti zadržaniu

Jeruzalem 29. júla (TASR) - Štrnásť aktivistov z lode Handala smerujúcej do Pásma Gazy, ktorých v sobotu zadržal Izrael, začalo v pondelok hladovku na protest proti svojmu zadržaniu. Informovala o tom palestínska mimovládna organizácia Adalah, ktorá aktivistom pomáha, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Loď Handala prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC) a na jej palube sa nachádzalo 21 pasažierov. Cieľom plavby bolo podľa FCC „prelomenie nezákonnej, genocídnej blokády Izraela voči Palestínčanom v Gaze“. Izrael loď zadržal v medzinárodných vodách v sobotu a v nedeľu ju dopravil do izraelského prístavu Ašdod.



Najmenej päť z 21 pasažierov lode súhlasilo s ich okamžitou deportáciou, informovala AFP.



Skupina Adalah uviedla, že v pondelok popoludní „sa vo väzení Givon (v meste Ramla pozn. TASR) skončili pojednávania týkajúce sa pokračujúceho zadržania 14 dobrovoľníkov, ktorí... odmietli súhlasiť s urýchleným procesom deportácie“. „Počas pojednávaní dobrovoľníci zdôraznili, že ich misia bola humanitárna – motivovaná potrebou konať proti nelegálnej blokáde Izraela a genocíde Palestínčanov v Gaze,“ dodala skupina vo vyhlásení.



Jeden americký aktivista podľa skupiny Adalah hovoril o „vážnom fyzickom násilí zo strany izraelských síl“ a iní opisovali zlé podmienky, v ktorých sú zadržiavaní. „Aktivisti povedali tribunálu, že naďalej pokračujú v otvorenej hladovke na protest proti svojmu nezákonnému zadržaniu,“ dodala.



AFP vysvetľuje, že Izrael považuje prípady aktivistov za porušenie imigračných predpisov. Adalah nesúhlasí, keďže do krajiny boli privezení proti svojej vôli z medzinárodných vôd.