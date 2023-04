Pred Najvyšším súdom USA demonštrovali aktivisti

Washington 16. apríla (TASR) - Stovky aktivistov za právo žien podstúpiť potrat protestovali v sobotu vo Washingtone proti verdiktu federálneho sudcu zo štátu Texas, ktorým sa pozastavilo rozhodnutie amerických úradov týkajúce sa registrácie tabletky na ukončenie tehotenstva s účinnou látkou mifepristone.



Ako informovala agentúra AFP, protestujúci sa zhromaždili pred budovou Najvyššieho súdu USA a skandovali: "Sudcovia nie sú lekári" a "Ponechajte potraty legálne".



AFP dodala, že medzi demonštrantmi bolo okrem mladých ľudí aj mnoho sedemdesiatnikov, ktorí boli pobúrení tým, že 50 rokov po tom, čo ich generácia bojovala za právo žien podstúpiť interrupciu, sa v USA obmedzuje jej dostupnosť.



Interrupcia "mi zachránila život," objasnila Barbara Kraftová, ktorá koncom 70. rokov minulého storočia podstúpila potrat po vážnych komplikáciách počas tehotenstva. "Som presvedčená, že ženy musia mať právo rozhodnúť sa samy," povedala.



Zhromaždenie nakrátko prerušila malá skupina protestujúcich proti potratom, ktorí cez megafón vykrikovali, že "potrat je vražda".



Demonštrácie za právo na potrat sa konali aj v Los Angeles a New Yorku, uviedla AFP podľa agentúry TASR.



Začiatkom tohto týždňa sa administratíva prezidenta USA Joea Bidena odvolala na federálnom odvolacom súde v meste New Orleans proti spomínanému rozhodnutiu texaského federálneho sudcu Matthewa Kacsmaryka, ktorým pozastavil povolenie na uvedenie mifepristonu (RU 486) na trh v celých USA.



Odvolací súd túto stredu rozhodol, že potratová pilulka bude naďalej dostupná, ale za predpokladu splnenia dôležitých podmienok, uviedol denník New York Times.



Denník spresnil, že na vydanie predpisu sa teraz vyžaduje osobná návšteva u lekára. Okrem toho sa použitie tejto tabletky obmedzilo na prvých sedem týždňov tehotenstva - doteraz sa mohla užívať do 10. týždňa tehotenstva. Toto rozhodnutie malo nadobudnúť účinnosť v piatok.



Ministerstvo spravodlivosti podalo aj mimoriadne odvolanie na Najvyšší súd USA s cieľom obnoviť prístup k mifepristonu - lieku, ktorý sa používa pri viac ako polovici všetkých interrupcií v USA.



Ministerstvo vo svojom odvolaní na Najvyšší súd argumentuje, že rozhodnutie texaského sudcu by viedlo k "regulačnému chaosu". Rezort spravodlivosti tiež vyzval Najvyšší súd, aby obnovil status quo a fakticky zrušil dodatočné obmedzenia, ktoré prijal odvolací súd v New Orleans.



Odborníci tvrdia, že tento právny boj bude mať ďalekosiahle dôsledky pre prístup k interrupciám, ale ovplyvní aj reguláciu liekovej politiky v Spojených štátoch.



Ústavné právo na potrat naprieč celými Spojenými štátmi garantoval precedens Najvyššieho súdu z roku 1973 známy ako Roeová verzus Wade, ktorý stanovil federálne právo na ukončenie tehotenstva zhruba do jeho 24. týždňa. Pätica konzervatívnych členov deväťčlenného súdu v júni 2022 vrátila reguláciu potratov do rúk amerických štátov.



AFP dodala, že americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil potratovú tabletu pred viac ako 20 rokmi.



Bojovníci proti potratom, ktorí sa postavili proti schváleniu mifepristonu zo strany FDA, tvrdia, že FDA pri jeho schvaľovaní prijala politicky motivované rozhodnutie, a uviedli, že nepostupovala podľa správnych protokolov.