Nemeckí aktivisti zablokovali cestu do obce,má sa cez ňu rozšíriť baňa

Düsseldorf 2. januára (TASR) - Klimatickí aktivisti v pondelok postavili barikády na prístupovej ceste k obci Lützerath v západnej časti Nemecka s cieľom ochrániť túto dedinu, ktorú majú zlikvidovať z dôvodu rozširovania povrchovej uhoľnej bane. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Polícia dnes oznámila, že odstráni barikády, ktoré sme postavili s cieľom chrániť obec," uviedla pre DPA hovorkyňa iniciatívy Lützerath žije Julia Riedeelová. Ďalší aktivista zo spolku Posledná generácia (Letzte Generation) sa pravou rukou prilepil k príjazdovej ceste. Tú blokovali aj ďalší účastníci protestu.



Hovorkyňa polície uviedla, že vysťahovanie Lützerathu nie je naplánované na pondelok. Ak by to však bolo potrebné, museli by uvoľniť príjazdové cesty, aby sa do obce dostala technika energetickej spoločnosti RWE.



Lützerath sa nachádza 40 kilometrov juhozápadne od mesta Düsseldorf v nemeckej spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko. Obec majú zlikvidovať z dôvodu rozširovania bane na hnedé uhlie Garzweiler, vysvetľuje DPA.



Aktivisti sa však usilujú obec zachrániť a tvrdia, že nepozorujú žiadnu potrebu ťažby uhlia na tomto mieste. Pozemky a domy však patria spoločnosti RWE, podľa ktorej je ťažba dôležitá na pokrytie zdrojov energie pre elektrárne počas krízy. Obec majú zlikvidovať ešte v januári.