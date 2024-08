Aktivisti zablokovali VIP vstup na koncert Taylor Swiftovej

Varšava 2. augusta (TASR) - Klimatickí aktivisti v Poľsku v piatok zablokovali VIP prístup na štadión vo Varšave, kde v rámci trojdňového programu vystupuje americká popová speváčka Taylor Swiftová. Aktivisti ju obvinili, že je "odtrhnutá" od environmentálnych problémov, informuje TASR podľa tlačovej agentúry AFP.



Päť členov skupiny Last Generation zablokovalo autá spájané so Swiftovej sprievodom krátko po tom, ako dorazili na varšavský Národný štadión. Skupinu aktivistov s transparentami s nápismi "Bohatí žijú na náš úkor" a "Ultrabohatí nás zabíjajú" neskôr obkľúčila polícia a jej členov zatkla.



"Skrze príchod Taylor Swiftovej do Poľska žijú desaťtisíce ľudí. Státisíce zomrú pre bezuzdnú zhýralosť jedného percenta najbohatších, vrátane Taylor Swiftovej," uviedli aktivisti na sociálnych sieťach.



Členovia skupiny v minulosti už zablokovali cesty v poľskom hlavnom meste a podľa nej "je voľba Taylor zrejmá - je symbolom odtrhnutia sa bohatých" od environmentálnej reality, najmä preto, že používa svoje súkromné lietadlo.



"Feminizmus nemôže existovať bez opatrení na zabránenie klimatickému kolapsu," tvrdia aktivisti.



Dvaja demonštranti z organizácie Just Stop Oil v júni prenikli na londýnske letisko Stansted a nasprejovali súkromné lietadlá oranžovou farbou, pričom tvrdili, že Swiftovej lietadlo tam pristálo "niekoľko hodín predtým".



Polícia neskôr uviedla, že speváčkino lietadlo v tom čase na letisku nebolo.