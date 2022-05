Aktivisti zabránili tankeru s ruským nákladom zakotviť v Británii

Londýn 16. mája (TASR) - Aktivisti z environmentálnej organizácie Greenpeace zabránili v nedeľu gréckemu tankeru s nákladom ruského paliva zakotviť v prístave na juhovýchode Anglicka. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Organizácia Greenpeace oznámila, že 12 aktivistov v nedeľu večer obsadilo mólo v prístave na rozvoz paliva v grófstve Essex. Grécka loď s názvom Andromeda prepravujúca palivo tam mala vyložiť svoj náklad. Aktivisti vnikli na palubu a tento tanker prevážajúci 33.000 ton nákladu ruskej motorovej nafty bol nútený zmeniť smer plavby, uvádza Greenpeace na svojej oficiálnej webovej stránke.



Grécka spoločnosť, ktorá loď Andromeda prevádzkuje, na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala, píše Reuters.



Polícia v grófstve Essex v pondelok oznámila, že jej príslušníkov privolali v nedeľu večer do tohto prístavu. "Zatiaľ sme zatkli osem ľudí na základe podozrení s nedovoleného vstupu s priťažujúcimi okolnosťami," uviedla polícia. Tá podľa svojich slov musí zasiahnuť v takýchto prípadoch, keď existuje podozrenie na porušenie zákonov.



Viacero lodí prevážajúcich ruský náklad v posledných týždňoch zmenilo svoj kurz v reakcii na protesty v prístavoch v Spojenom kráľovstve a EÚ.



Británia i Európska únia prijali každá svoje vlastné opatrenia, ktoré zakazujú lodiam plaviacim sa pod ruskou vlajkou zakotviť v ich prístavoch.



Británia plánuje to konca tohto roka postupne ukončiť dovoz ropy z Ruska. Cudzokrajné lode s ruským nákladom dovtedy ešte môžu prichádzať do britských prístavov, píše Reuters.