Aktivisti žiadajú OSN vyvinúť v súvislosti s Ujgurmi tlak na Čínu
Ujguri sú približne 12-miliónové turkické etnikum prevažne moslimského vierovyznania.
Ženeva 10. septembra (TASR) - Zástupcovia ujgurskej menšiny a obhajcovia ľudských práv v utorok kritizovali medzinárodné spoločenstvo za nedostatočnú reakciu na správu OSN z roku 2022, ktorá odhalila mučenie a rozsiahle porušovanie ľudských práv v čínskej provincii Sin-ťiang. Kritika zaznela v rámci zasadnutia Rady OSN pre ľudské práva v Ženeve a sprevádzala ju výzva, aby vysoký komisár OSN pre ľudské práva Volker Türk zvýšil tlak na Peking, informovala agentúra AFP.
Türkova predchodkyňa Michelle Bacheletová v správe z augusta 2022 upozornila na možné „zločiny proti ľudskosti“ v Sin-ťiangu. Správa uvádza porušovania práv Ujgurov a ďalších moslimských menšín v Číne, vrátane „vierohodných“ obvinení z mučenia a ľubovoľného zadržiavania.
„Odporúčania neboli implementované,“ konštatovala v Ženeve ujgurská aktivistka Rizwangul Nurmuhammadová, ktorá bojuje za prepustenie svojho brata zadržaného v roku 2017.
„Bol živiteľom rodiny, otcom, manželom, synom a bratom, obyčajným a slušným občanom. Napriek tomu bol zadržaný a odsúdený na deväť rokov väzenia len kvôli svojej ujgurskej identite,“ ozrejmila.
Čínska diplomatka však na zasadnutí označila tvrdenia o ľubovoľnom väznení a vynucovaných zmiznutiach za „úplné klamstvá“.
Sophie Richardsonová z organizácie Chinese Human Rights Defenders konštatovala, že porušovania sú „rozsiahle a systematické“ a vyzvala Türka, aby situáciu urgentne prezentoval v Rade OSN pre ľudské práva.
Úrad vysokého komisára OSN zdôraznil, že túto otázku v rámci kontaktov s Pekingom opakovane predkladal, ale výsledky sa zatiaľ nedostavili. Aj samotný Türk v pondelok vo svojom prejave v Ženeve uviedol, že „pokrok, o ktorý sme sa usilovali v oblasti ochrany práv Ujgurov a iných moslimských menšín v Sin-ťiangu... ešte nenastal“.
Ujguri sú približne 12-miliónové turkické etnikum prevažne moslimského vierovyznania. V súčasnosti čelí ujgurská komunita v Sin-ťiangu závažným porušovaniam ľudských práv zo strany čínskej vlády. Medzi tieto porušovania patrí masové zadržiavanie v tzv. rekvalifikačných táboroch, nútené práce, sterilizácie, zmiznutia a systematická asimilácia. Medzinárodné organizácie a vlády viacerých krajín označili tieto činy za genocídu a zločiny proti ľudskosti.
Ujguri, ktorí žijú mimo Číny, najmä v krajinách strednej Ázie, Turecka a ďalších, sa aktívne angažujú v boji za práva svojej komunity a upozorňujú na porušovanie ľudských práv v Sin-ťiangu.
