Aktivistické skupiny kritizujú nový návrh predsedníctva summitu

Baku 23. novembra (TASR) - Viac ako 300 aktivistických skupín v sobotu spoločne vyzvalo rozvojové krajiny, aby odišli z rokovaní klimatickej konferencie OSN (COP29) v azerbajdžanskom Baku, ak bohaté krajiny nepredložia lepšiu ponuku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Naliehavo vás vyzývame, aby ste sa postavili za ľudí globálneho juhu, a trváme na tom, že žiadna dohoda v Baku je lepšia ako zlá dohoda, a táto dohoda je veľmi, veľmi zlá kvôli neústupčivosti vyspelých krajín," uvádzajú skupiny v liste adresovanom skupine rozvojových krajín G77 a Číne.



Konferencia v Baku sa mala skončiť v piatok, avšak rokovania sa predĺžili po tom, čo predsedníctvo summitu predložilo nový návrh textu. Vyzýva v ňom priemyselné štáty, aby do roku 2035 zvýšili objem pomoci pre chudobnejšie krajiny na 250 miliárd dolárov ročne.



Finančné prísľuby na pomoc chudobnejším krajinám pri znižovaní emisií sa stali stredobodom intenzívnych diskusií v Baku. Zároveň sa tam viedli spory o to, ktoré krajiny a z akých zdrojov by mali tieto finančné prostriedky poskytnúť.



Nová navrhovaná suma je totižto približne 2,5-krát vyššia ako pôvodná. Celkovo text počíta s 1,3 bilióna dolárov, ktoré by do roku 2035 zaplatili najmä bohatšie štáty. Časť prostriedkov by poskytol aj súkromný sektor prostredníctvom investícií.



Mimovládne organizácie vo svojom liste obvinili Spojené štáty, Európsku úniu, Veľkú Britániu a ďalšie vyspelé krajiny, že sa snažia využiť navrhovanú dohodu na to, aby "úplne prestali plniť akékoľvek právne záväzky týkajúce sa financovania opatrení v oblasti klímy v prospech rozvojových krajín".



"Tvrdíte, že obhajujete systém založený na pravidlách, avšak tie porušujete, keď vám nevyhovujú, čím ohrozujete miliardy ľudí a život na Zemi," uviedli.