Aktivisti:Ruská armáda pristúpila k náboru väzňov do vojny na Ukrajine

Moskva 12. októbra (TASR) - Regulárna ruská armáda robí nábor do vojny na Ukrajine aj medzi odsúdenými väzňami, vyplýva z tvrdení tamojších občianskoprávnych aktivistov a mediálnych informácií. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Od konca septembra začalo ministerstvo obrany s náborom odsúdených," uviedol nezávislý investigatívny spravodajský portál Važnyje istorii (istories.media). Tento ruský web, ktorý je kritický voči Kremľu, informoval tiež o návštevách armádnych predstaviteľov v trestaneckých kolóniách v Riazanskej oblasti blízko Moskvy, ako aj v Stavropole na Severnom Kaukaze.



Občianskoprávni aktivisti z organizácie Gulagu.net predtým tiež informovali o pokusoch o nábor v takýchto kolóniách aj v Nižnonovgorodskej oblasti.



Ruská súkromná polovojenská organizácia Vagnerova skupina, financovaná dôverníkom ruského prezidenta Vladimira Putina Jevgenijom Prigožinom, robí nábor väzňov do vojny na Ukrajine už od leta, všíma si DPA.



Vo videu zdieľanom na sociálnych sieťach je údajne vidieť, ako samotný Prigožin väzňom sľubuje, že budú prepustení z väzenia, ak budú na Ukrajine slúžiť ako žoldnieri počas šiestich mesiacov.



Podľa webu Važnyje istorii sľubujú aj generáli ruskej regulárnej armády väzňom po skončení operácie prepustenie.



Bývalí väzni sa údajne zaraďujú do špeciálnej jednotky nazvanej Búrka. Ruské ministerstvo obrany má robiť nábor výhradne medzi väzňami, ktorí predtým pôsobili v bezpečnostných službách a majú bojové skúsenosti.