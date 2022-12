Aktivistka Kalesnikavová sa z nemocnice vrátila do väzenia

Minsk 5. decembra (TASR) - Bieloruskú opozičnú političku Maryju Kalesnikavovú, ktorú minulý týždeň operovali pre prasknutý žalúdočný vred, previezli z nemocnice nazad do väzenia, kde si odpykáva 11-ročný trest. Agentúre AP to v pondelok povedal jej otec Aľaxandr Kalesnikav.



Kalesnikav informoval, že s dcérou mohol stráviť asi desať minút. Zdala sa mu slabá, avšak v dobrej nálade, pričom "sa dokonca pokúšala usmievať".



O hospitalizácii 40-ročnej opozičnej političky a aktivistky informovali minulý týždeň jej spolupracovníci. Podľa ich informácií Kalesnikavovú najskôr vo väzení presunuli z obyčajnej cely na samotku. V pondelok 28. novembra ju odviezli sanitkou najprv na chirurgické oddelenie nemocnice v meste Homeľ na juhovýchode Bieloruska a následne umiestnili na JIS.



Kalesnikavová patrí k lídrom bieloruskej opozície. Pred prezidentskými voľbami v auguste 2020 bola koordinátorkou predvolebného štábu Viktara Babaryku, ktorému však úrady znemožnili kandidovať.



Kalesnikavová preto vo voľbách podporila Sviatlanu Cichanovskú, ktorá v nich podľa opozície porazila Alexandra Lukašenka. Ústredná volebná komisia ho vyhlásila za víťaza, západ však Lukašenka ako prezidenta Bieloruska neuznáva.



Krátko po voľbách, 7. septembra 2020, Kalesnikavovú v Minsku uniesli maskovaní muži a na hranici s Ukrajinou jej prikázali prekročiť štátne hranice. To však odmietla a roztrhala svoj pas. V roku 2021 ju súd v Minsku odsúdil na 11 rokov väzenia, keď ju uznal za vinnú v troch bodoch obžaloby vrátane sprisahania s cieľom získať moc.