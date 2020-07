Aktivistka Thunbergová daruje milión eur ekologickým organizáciám

Štokholm 21. júla (TASR) - Klimatickej aktivistke Grete Thunbergovej udelili v pondelok portugalskú cenu za ľudskosť dotovanú sumou milión eur. Mladá Švédka okamžite oznámila, že peniaze daruje skupinám, ktoré sa venujú ochrane životného prostredia a boju proti zmenám klímy. Informáciu priniesla tlačová agentúra AFP.



"To je viac peňazí, než si môžem vôbec predstaviť, ale celá suma bude prostredníctvom mojej nadácie darovaná rôznym organizáciám a projektom, ktoré pomáhajú ľuďom nachádzajúcim sa v prvej línii, postihnutým klimatickou a ekologickou krízou," vyjadrila vo videu zverejnenom na internete.



Thunbergovej bola udelená Gulbenkianova cena za ľudskosť za to, že "bola schopná zmobilizovať mladšie generácie v prospech boja proti klimatickej zmene a za jej húževnaté úsilie o zmenu pretrvávajúceho statu quo" v tejto oblasti, povedal predseda poroty, ktorá rozhodla o udelení ocenenia, Jorge Sampaio.



Thunbergová daruje 100.000 eur environmentálnemu hnutiu Fridays For Future Brazil - konkrétne ich kampani "SOS Amazonia" zameranej na potlačenie šírenia koronavírusu v oblasti Amazónie.



Rovnakú sumu dostane aj nadácia Stop Ecocide, ktorá sa usiluje o to, aby sa ekocída (zámerné ničenie životné prostredia) stala trestným činom v rámci medzinárodného práva.



Thunbergová spolu so stovkou ďalších ľudí vo štvrtok zaslala Európskej únii otvorený list, v ktorom žiadala členské krajiny o zastavenie všetkých investícií do fosílnych palív. List podpísalo aj 150 vedcov a desiatky verejne známych ľudí, medzi nimi napríklad pakistanská aktivistka a nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová či hollywoodsky herec Leonardo DiCaprio.