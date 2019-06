Aktivistka Thunbergová získala ocenenie Amnesty International

Musíte bojovať za to, čo si myslíte, že je správne. Myslím si, že všetci, ktorí sú súčasťou tohto hnutia (Piatky za budúcnosť) tak aj robia, vyhlásila Thunbergová.

Londýn 7. júna (TASR) - Švédska tínedžerka a aktivistka za ochranu životného prostredia a boj proti klimatickej zmene Greta Thunbergová (16) získala ocenenie Veľvyslanec svedomia, ktoré udeľuje ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI). Informovala o tom v piatok agentúra Reuters.



"Musíte bojovať za to, čo si myslíte, že je správne. Myslím si, že všetci, ktorí sú súčasťou tohto hnutia (Piatky za budúcnosť) tak aj robia," vyhlásila Thunbergová.



"Nehorázna nespravodlivosť, proti ktorej musíme bojovať, je, že ľudia na globálnom Juhu sú tí, ktorých klimatická zmena najviac ovplyvňuje a bude ovplyvňovať i v budúcnosti; tí sú pritom za ňu najmenej zodpovední," povedala.



Odhodlanie mladých aktivistov na celom svete je inšpiráciou a pripomenutím toho, že "máme viac sily, než si myslíme, a všetci by sme mali zohrávať úlohu v ochrane ľudských práv pred klimatickou katastrofou", uviedol generálny tajomník AI.



Emisie CO2 zaznamenali minulý rok rekordné čísla, a to i napriek varovaniu OSN, ktorá v októbri zverejnila správu, že emisie skleníkových plynov sa budú musieť v priebehu nasledujúcich 12 rokov výrazne znížiť, pripomína Reuters. Len tak bude totiž možné stabilizovať klímu.



Thunbergová vlani v septembri protestami pred švédskym parlamentom žiadala, aby politici urobili viac v boji proti klimatickým zmenám, pričom Švédsko obvinila z nedodržiavania parížskej klimatickej dohody.



Inšpirovala tým tisíce školopovinných detí v Belgicku, Nemecku, Švajčiarsku, Švédsku či Austrálii, ktoré usporiadali podobné protesty aj vo svojich krajinách.