Aktivistka z Pussy Riot:Keby Rusi vedeli pravdu,vojnu by nepodporovali

Londýn 22. mája (TASR) - Členka ruskej punk-rockvej skupiny Pussy Riot a kritička Kremľa Lucia Steinová, ktorá koncom marca ušla z Moskvy a potom do Litvy, povedala v nedeľu pre britskú stanicu Sky News, prečo jej krajania Rusi podporujú vojnu na Ukrajine - na príčine je podľa nej masívna propaganda šírená v médiách.



"Štátna propaganda vymyla Rusom mozgy," uviedla. "Keby poznali pravdu, vojnu by nepodporovali," dodala.



Steinová bola vyše roka v domácom väzení v Moskve za to, že podporila demonštráciu za prepustenie uväzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. Koncom marca, po napadnutí Ukrajiny Ruskom, si Steinová povedala, že je najvyšší čas z vlasti odísť. Napriek tomu, že pred jej malým bytom v centre Moskvy hliadkovala na ulici polícia, podarilo sa jej ujsť v zelenej uniforme doručovateľskej služby, ktorá rozváža jedlo.



Spolu s ďalšími aktivistami okolo umeleckej skupiny Pussy Riot, ktorí už z Ruska odišli, sa teraz Steinová a Maša Aľochinová vydali na sériu vystúpení po celej Európe, aby vyzbierali peniaze pre ukrajinských utečencov, píše portál britského denníka The Guardian. "Budem ďalej robiť svoju prácu, aj mimo svojej krajiny. Chcem byť nejako užitočná," dodala Steinová.