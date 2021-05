Aktivistke z hnutia Black Lives Matter vo Francúzsku hrozí pokuta

Paríž 7. mája (TASR) - Súd v Paríži sa od štvrtka zaoberá kauzou aktivistky Assy Traoréovej, ktorá je obvinená z ohovárania. Dopustila sa ho, keď na svojom konte na sociálnej sieti Facebook obvinila zo smrti svojho mladšieho brata zasahujúcich policajtov a zverejnila aj ich mená.



Ako pripomenula agentúra AFP, 36-ročná Assa Traoréová sa stala medzinárodne známou vďaka svojmu boju proti policajnému násiliu a rasizmu, keď vlani v Paríži organizovala protesty proti násilnej smrti Afroameričana Georgea Floyda, pričom poukázala na podobnosť tohto prípadu so smrťou svojho brata z roku 2016.



Adama Traoré zomrel 19. júla 2016 v cele policajného zaistenia v meste Persan. Rodina a priatelia Traorého za jeho smrť vinia policajtov a aj súdnou cestou žiadajú úplné vysvetlenie okolností, ktoré viedli k jeho smrti.



V súvislosti s tým Traoréová zverejnila vlani v lete vyhlásenie, v ktorom zo smrti svojho brata viní policajtov. Tí podľa jej tvrdenia jej brata usmrtili, keď naňho - ležiaceho - tlačili váhou svojich tiel.



Assa Traoréová vlani na fejsbuku zverejnila v tomto duchu vyhlásenie a obvinila v ňom konkrétnych policajtov.



Jej príspevok pripomínal známy otvorený list francúzskeho spisovateľa Émila Zolu známy ako J’Accuse, v ktorom obvinil vysokých dôstojníkov francúzskej armády, že zabránili revízii súdneho procesu s dôstojníkom židovského pôvodu Alfredom Dreyfusom neprávom obvineným zo špionáže.



Policajti, ktorých mená Traoréová zverejnila, ju teraz žalujú za ohováranie.



Ona sama sa vo štvrtok pred súdom v Paríži bránila, že keď písala "tento text, nemali sme nijakú nádej, pretože hlas mojej rodiny nebol vypočutý". Dodala, že "keby si súdny systém robil svoju robotu, nemusela by som to písať".



Obhajcovia policajtov však Traoréovej očakávania spochybnili, keď uviedli, že zverejnenie mien policajtov sotva "vydláždi cestu k pravde o príčine Traorého smrti.



V čase záverečného pojednávania - v piatok popoludní - sa pred súdom v Paríži uskutoční demonštrácia na Traoréovej podporu.



V prípade, že jej súd dokáže vinu, hrozí jej pokuta do 45.000 eur.