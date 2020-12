Aktivistku Ludžajn Hazlúlovú poslali za mreže na vyše päť rokov

Rijád 28. decembra (TASR) - Saudskoarabský súd v pondelok poslal do väzenia na päť rokov a osem mesiacov prominentnú aktivistku Ludžajn Hazlúlovú za činy súvisiace s terorizmom.



Informovala o tom tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá, ktoré mali povolenie zúčastniť sa na danom procese.



Bojovníčku za práva žien uznali za vinnú z "rozličných aktivít, ktoré zakazuje protiteroristický zákon". Správy však nevysvetlili, či dĺžka odňatia slobody zahŕňa aj čas, ktorý si už aktivistka odpykala. Proti rozsudku sa môže odvolať do 30 dní.



Hazlúlovú (31) zatkli spolu s približne desiatkou ďalších aktivistiek v máji 2018, iba niekoľko týždňov pred historickým zrušením desaťročia platného nariadenia, ktorý ženám zakazoval šoférovať. Išlo o reformu, za ktorú dlho bojovali.



Po procese vedenom na trestnom súde v Rijáde sa konanie v novembri presunulo na Špecializovaný trestný súd (SCC), označovaný aj ako protiteroristický, ktorý je podľa bojovníkov za ľudské práva známy vydávaním dlhoročných verdiktov a používa sa na umlčanie kritických hlasov pod zámienkou boja proti terorizmu.



Saudskorabský minister zahraničných vecí Fajsal Farhán uviedol, že Hazlúlovú obvinili z kontaktovania "nepriateľských" štátov a poskytnutia tajných údajov, ale podľa jej rodiny na to neexistujú dôkazy.



Zatiaľ čo niektoré zadržané aktivistky boli dočasne prepustené, Hazlúlová a ďalšie zostávajú uväznené pre obvinenia, ktoré ľudskoprávne skupiny považujú za nepriehľadné.



Provládne médiá v Saudskej Arábii ich biľagujú ako "zradkyne". Hazlúlovej rodina tvrdí, že žena bola vo väzbe vystavená sexuálnemu zneužívaniu a mučeniu. Úrady tieto obvinenia odmietajú.



Okrem množstva medzinárodných bojovníkov za ľudské práva a celebrít požaduje Senátny výbor Spojených štátov pre zahraničné vzťahy jej "okamžité a bezpodmienečné prepustenie".



Saudská Arábia, absolutistická monarchia, čelí narastajúcej medzinárodnej kritike za porušovanie ľudských práv.