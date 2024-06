Aktivistky, ktoré farbou postriekali lietadlá, ostávajú vo väzbe

Londýn 23. júna (TASR) — Dve britské klimatické aktivistky zo skupiny Just Stop Oil (JSO), ktoré sú obvinené z trestného činu po tom, ako na letisku Stansted pri Londýne postriekali dve súkromné lietadlá oranžovou farbou, v sobotu odmietli prepustiť na kauciu. Aktivistky pred súdom uviedli, že sú nevinné. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Ženy vo veku 22 a 28 rokov vo štvrtok skoro ráno prerezali kovové oplotenie letiska a lietadlá postriekali farbou, ktorú si priniesli v hasiacich prístrojoch. Týmto činom chceli podľa vyhlásenia skupiny upozorniť na požiadavku, aby sa budúca britská vláda, ktorá vzíde z júlových volieb, zaviazala k postupnému ukončeniu používania fosílnych palív do roku 2030.



Obe demonštrantky boli obvinené z neoprávneného vniknutia na pozemok s priťažujúcimi okolnosťami a z narušenia národnej infraštruktúry, uviedla polícia vo vyhlásení.



Po predvedení pred súd aktivistky popreli tieto obvinenia. Podľa prokuratúry spôsobili škodu vo výške viac ako 52.000 libier. V tejto sume nie je zahrnutý poškodený plot ani náklady na financovanie dodatočných bezpečnostných opatrení po incidente.



Organizácia JSO tvrdí, že na letisku niekoľko hodín pred incidentom pristálo súkromné lietadlo americkej speváčky Taylor Swiftovej. Polícia v grófstve Essex toto tvrdenie poprela. Ochrancovia životného prostredia Swiftovú kritizujú za používanie súkromných lietadiel. V roku 2022 bola na prvom mieste zoznamu celebrít, ktoré ich používaním produkujú najviac emisií CO2. Zoznam zverejnila britská marketingová firma Yard.



Skupina Just Stop Oil založená vo februári 2022 sa rôznymi spôsobmi snaží dosiahnuť, aby sa britská vláda zaviazala zastaviť vydávanie nových licencií na ťažbu fosílnych palív. Deň pred incidentom na letisku nastriekali jej aktivisti oranžovú práškovú farbu na prehistorickú pamiatku Stonehenge, zapísanú do svetového dedičstva UNESCO.