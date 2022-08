Afganské Aktivistky otvorili v Kábule knižnicu pre ženy

Kábul 25. augusta (TASR) - Afganské aktivistky za práva žien otvorili v stredu v Kábule knižnicu. Má sa stať oázou pre ženy, ktoré pod vládou Talibanu strácajú prístup k vzdelávania a do verejného života. TASR správu prevzala z agentúry Reuters



"Knižnicu sme otvorili s dvoma cieľmi - pre dievčatá, ktoré nemôžu chodiť do školy, a pre ženy, ktoré prišli o prácu a nemajú čo robiť," povedala Žulia Pársíová, jedna zo zakladateliek.



V knižnici ponúkajú viac ako 1000 kníh a sú medzi nimi romány a obrázkové publikácie, tiež literatúra faktu o politike, ekonomike a vede. Väčšina kníh sú dary od učiteľov, básnikov a spisovateľov pre Nadáciu Crystal Bajátovej, afganskú organizáciu na ochranu práv žien, ktorá pomohla knižnicu vytvoriť, uvádza tlačová agentúra Reuters.



Islamistické hnutie Taliban, ktoré pred rokom prevzalo moc v Afganistane, bráni ženám vychádzať z domu bez mužského príbuzného a musia si zakrývať tvár. Niektoré ženy v mestách to ignorujú. Taliban v marci nedodržal sľuby o otvorení stredných škôl pre dievčatá, ktoré zostávajú zväčša zatvorené.



Západné vlády kritizujú snahu Talibanu vylúčiť ženy z verejného života. Mnohé afganské ženy vyjadrujú svoju frustráciu a vyzývajú orgány Talibanu, aby rešpektovali ich práva.