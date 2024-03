Aktivistky v Poľsku obliali farbou sochu morskej panny vo Varšave

Varšava 8. marca (TASR) - Dve mladé klimatické aktivistky z iniciatívy Posledná generácia obliali v piatok ráno oranžovou farbou sochu morskej panny vo Varšave. Skandovali pritom heslá vyzývajúce na prijatie opatrení na boj proti klimatickým zmenám. Polícia ich zadržala. Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski ich čin odsúdil, informuje TASR na základe správy agentúry PAP.



"Toto je výstraha! Dnes je (medzinárodný) deň žien. Naše ťažko vydobyté práva sú stále porušované. A bude to len horšie," kričali aktivistky. "Klimatická katastrofa znamená vojny. Vojny znamenajú násilie a znásilňovanie. Nemôžeme dovoliť, aby sa to dialo," pokračovali. Následne ich zadržala polícia.



Primátor Trzaskowski incident odsúdil, pričom povedal, že len málo miest berie klimatické problémy tak vážne, ako práve Varšava. "V hlavnom meste nie je miesto pre vandalizmus," dodal.



Sochu, ktorá sa nachádza nad riekou Visla vo štvrti Powišle, začali bezodkladne čistiť zriadenci komunálnych služieb. Symbol varšavskej morskej panny, tzv. "syrenky", je aj súčasťou erbu poľského hlavného mesta.



PAP pripomína, že aktivisti z tejto skupiny protestovali vo Varšave už aj v nedeľu, keď vtrhli na koncert do Národnej filharmónie, pričom žiadali "zásadné investície do verejnej dopravy".