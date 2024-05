Aktivistky vo Francúzsku nasprejovali na ženský akt nápis MeToo

Metz 7. mája (TASR) - Dve ženy v pondelok nastriekali slová "MeToo" na obraz Pôvod sveta od francúzskeho maliara Gustava Courbeta. Akt verne zachytávajúci ženské genitálie nebol vážne poškodený, pretože ho chráni sklenená tabuľa, informovala agentúra AFP na základe vyjadrenia galérie v meste Metz na severovýchode Francúzska.



Dielo do Centre Pompidou-Metz zapožičali z parížskej galérie Musée d'Orsay ako súčasť výstavy zameranej na francúzskeho psychoanalytika Jacqua Lacana, ktorý obraz kedysi vlastnil.



Prokurátor mesta Metz Yves Badorc uviedol, že polícia zadržala dve ženy, ktoré v galérii nápisom MeToo posprejovali celkovo päť diel vrátane Courbetovho aktu.



Predpokladá sa, že tretia osoba, ktorú zatiaľ nezadržali, ďalšie umelecké dielo odcudzila. Malo by ísť o červenú výšivku na látke francúzskej umelkyne Annette Messagerovej.



Podľa AFP akciu v meste Metz iniciovala performatívna umelkyňa Deborah de Robertis ako performace pod názvom "Neoddelíš ženu od umelca". Vysvetlila, že jej cieľom bolo spochybniť dejiny umenia a postavenie žien v nich.



Francúzska ministerka kultúry Rachida Datiová vo svojej reakcii kritizovala "aktivistov, ktorí si myslia, že umenie nie je dostatočne silné na to, aby samo o sebe prinieslo posolstvo".



V statuse na sieti X Datiová dodala, že umelecké dielo nie je plagát, ktorý by sa mal "aktualizovať heslom dňa".



Primátor mesta Metz Francois Grosdidier odsúdil dianie v galérii a označil ho za "nový útok na kultúru, tentoraz (zo strany) fanatických feministiek".



Courbet obraz zhotovil údajne na objednávku tureckého diplomata Chalila Beya, ktorý si ho objednal do svojej súkromnej zbierky erotických obrazov. Po tom, ako diplomat zbankrotoval, mal obraz viacerých majiteľov a psychoanalytik Jacques Lacan bol posledným z nich. Po jeho smrti v roku 1981 sa dielo dostalo do Francúzska a Musée d'Orsay ho vystavuje od roku 1995.



Obraz vyvolal nespočetné polemiky a často sa označuje ako pornografia. Realistické a neskryté podanie aj dnes ešte vyvoláva prudké reakcie verejnosti. V Musée d’Orsay preň preto vyčlenili jedného osobitného strážcu.



De Robertis má za sebou niekoľko sporných verejných performance: v roku 2018 sa objavila nahá pred jaskyňou v pútnickom meste Lurdy na juhozápade Francúzska, za čo ju odsúdili na zaplatenie pokuty 2000 eur.



Žaloba zo sexuálneho exhibicionizmu jej hrozila aj v roku 2017, keď sa polonahá vystavila pred obrazom Mona Lisa v parížskom Louvri. V januári 2016 ju stíhali po tom, ako si v Musée d’Orsay polonahá ľahla pred akt prostitútky Olympie od Edouarda Maneta. V máji 2014 si v tejto parížskej galérii a v polohe vyobrazenej na plátne autorom ľahla na podlahu pred Courbetovým obrazom Pôvod sveta.