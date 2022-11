Aktivistky vyliali na obraz Vincenta van Gogha hráškovú polievku

Rím 4. novembra (TASR) - Tri klimatické aktivistky v piatok vyliali na obraz Rozsievač od holandského maliara Vincenta van Gogha v Ríme hráškovú polievku a následne sa prilepili k stene sekundovým lepidlom. Podľa organizátorov výstavy sa však obraz nijako nepoškodil, keďže sa nachádzal za sklom. TASR správu prevzala z agentúr ANSA a AFP.



"(Takýto incident) sme očakávali a pred otvorením výstavy sme mali stretnutie s riaditeľom múzea aj políciou. Zabránili sme tiež návštevníkom, aby si do výstavných siení brali tašky či ruksaky," uviedla Iole Sienová, riaditeľka organizácie Arthemisia, ktorá výstavu usporiadala. Vysvetlila však, že aktivistky si malú plechovku s polievkou skryli v nohaviciach.



"Takéto protestné vyčíňanie čo najhlbšie odsudzujem, aj keď ide len o zbytočné gestá," vyhlásila Sienová.



Incident odsúdil aj taliansky minister kultúry Gennaro Sangiuliano, podľa ktorého ide o "nehanebný čin". Dodal, že kultúra, ktorá je "základom (ľudskej) identity, by mala byť vždy chránená a nemala by sa používať ako megafón za účelom proti niečomu protestovať".



Agentúra AFP pripomína, že podobné útoky sa v uplynulých mesiacoch prihodili už niekoľkokrát. Aktivisti hodili polievku, tortu či zemiakovú kašu na slávne diela maliarov Leonarda da Vinciho, Clauda Moneta či Vermeera vo viacerých prestížnych galériách.