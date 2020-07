Aktivistov, ktorí prišli na akcie v Chabarovsku, chcú dať do karantény

Moskva 25. júla (TASR) - Ruské úrady nariadili karanténu niekoľkým aktivistom proopozičného združenia Otvorené Rusko, ktorí pricestovali do mesta Chabarovsk na Ďalekom východe, aby podporili masové zhromaždenia na podporu odvolaného gubernátora Sergeja Furgala. Informoval o tom v sobotu spravodajský server Novaja gazeta (NG).



NG s odvolaním sa na politológia Alexandra Kyneva uviedol, že do hotela, kde boli aktivisti ubytovaní, prišli policajti a muži v civile a žiadali od nich, aby šli na 14 dní do karantény. Dôvodom bol údajný kontakt s osobou infikovanou koronavírusom.



Kynev pritom v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol, že aktivisti sa na Ďaleký východ dopravovali lietadlami letiacimi na rozličných linkách, takže všetci nemohli prísť do kontaktu s danou údajne infikovanou osobou.



Kým Kynev sa karanténe zatiaľ vyhol pre administratívnu chybu v nariadení, koordinátora združenia Otvorené Ruska z mesta Čaľabinsk, Denisa Ibragimova, už do karanténneho zariadenia umiestnili. Jeho kolegyňa Tatiana Usmanovová pre NG uviedla, že "policajti dali Ibragimovovi na výber - buď bude stíhaný pre kladenie odporu orgánom činným v trestnom konaní, za čo hrozí 15-dňové väzenie, alebo pôjde na 14 dní do karantény".



Keďže Ibragimov si vybral karanténu, previezli ho do hotela Turist, kde ho ubytovali v trakte s uzamknutou chodbou. "Nebola žiadna nemocnica, lekárske vyšetrenie ani nič iné. Zatiaľ nie je jasné, čo s Denisom bude ďalej," uviedla Usmanovová.



V piatok sa terčom útoku v Chabarovsku stali koordinátor miestnej pobočky Otvoreného Ruska Sergej Naumov, ako aj Dmitrij Nizovcev, moderátor programu Navalny Live, vysielaného na kanáli YouTUbe. Obaja boli v meste, aby nakrúcali záznam z protestov, ktoré vypukli po zadržaní exgubernátora Furgala.



Ďalší zo série týchto protestov - podľa pozorovateľov najmasovejší - sa v Chabarovsku konal práve v sobotu. Kým miestna radnica informovala o asi 6500 účastníkoch, podľa správ z médií sa na proteste zišli desiatky tisíc demonštrantov. Podobné akcie sa konali aj v mnohých ďalších mestách.



Agentúra AFP poznamenala, že demonštrácie na Furgalovu podporu patria k najmasovejším, aké Rusko zažilo za posledné roky.



Kremeľ sa tento týždeň vyjadril, že protesty na ďalekom východe "živia" "pseudoopoziční" aktivisti z iných oblastí Ruska.