Aktivistov protivojnového hnutia odsúdili na šesť až 12 rokov väzenia
Autor TASR
Petrohrad 8. apríla (TASR) – Súd v Petrohrade odsúdil v stredu šiestich aktivistov ruského mládežníckeho protivojnového hnutia Vesna na tresty odňatia slobody od šiestich do 12 rokov, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Hnutie Vesna vzniklo v Petrohrade v roku 2013 a pred vypuknutím vojny na Ukrajine bolo známe svojimi ironickými politickými vystúpeniami. Neskôr sa stalo jedným z hlavných lídrov protivojnových protestov v Rusku.
Záujem úradov o členov Vesny sa zvýšil v roku 2022, keď aktivisti vyzvali verejnosť, aby na pochod pod názvom Nesmrteľný pluk, ktorým si v Rusku každý rok 9. mája pripomínajú padlých v druhej svetovej vojne, prišli s protivojnovými plagátmi.
Po vyhlásení mobilizácie v septembri 2022 vyzvala Vesna v príspevkoch na sociálnych sieťach na protesty proti ruskému vedeniu. Úrady následne označili hnutie za tzv. zahraničného agenta a neskôr aj za extrémistickú organizáciu.
Kauza, v ktorej v stredu padol rozsudok, sa začala v júni 2023 zadržaním šiestich členov hnutia žijúcich v rôznych regiónoch Ruska. Celkovo je do prípadu zapletených 21 ľudí, z ktorých väčšina medzitým ušla do zahraničia.
Zadržanú šesticu vo veku od 24 do 30 rokov vyšetrovatelia obvinili z extrémizmu a šírenia „nepravdivých informácií“ o ruskej armáde. Obvinenie z extrémizmu sa v Rusku často používa na potlačenie nesúhlasu s vojnou na Ukrajine.
Celý prípad bol postavený na obsahu príspevkov hnutia Vesna na sociálnych sieťach vrátane oznámení o protivojnových protestoch. Rozsudky boli vynesené napriek tomu, že vyšetrovatelia ani súd nepreukázali obvineným autorstvo konkrétnych príspevkov. Prokurátor v záverečnom vystúpení uviedol, že príspevky boli zverejnené „s tichým súhlasom“ všetkých aktivistov, čo podľa neho znamená, že „všetci súhlasili“.
Vinu priznal len jediný zo šestice obvinených, ktorý dostal najnižší trest – šesť a pol roka za mrežami.
