Aktivistu prepustili z väzenia, vzápätí vyzval na nové protesty

Nur-Sultan 4. februára (TASR) - Kazašského občianskeho aktivistu Maxa Bokajeva prepustili vo štvrtok po takmer piatich rokoch väznenia z väzenského tábora v meste Atyrau. Informovala o tom rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL), podľa ktorej má Bokajev na základe nedávneho rozhodnutia súdu trojročný zákaz venovať sa činnostiam súvisiacim s občianskym aktivizmom.



Bokajeva (47) v roku 2016 odsúdili na päť rokov väzenia na základe obvinenia z podnecovania sociálnej nenávisti, šírenia "vedome nepravdivých informácií" a porušenia zákona o zhromažďovaní. Podľa súdu sa ich dopustil počas demonštrácie proti pozemkovej reforme, ktorá sa v apríli 2016 konala v Atyrau.



Podobné zhromaždenia sa potom konali aj v ďalších mestách Kazachstanu. Účastníci protestov vyjadrovali obavy, že pozemkovou reformou sa pôda v krajine bohatej na nerastné suroviny môže dostať do rúk firmám zo susednej Číny.



Na pozadí týchto protestov vedenie krajiny vyhlásilo moratórium na nadobudnutie účinnosti kontroverzných zmien a doplnkov pozemkového zákona, medzi ktoré patrí prevod pozemkov na dlhodobý prenájom cudzincom.



Organizácia Human Rights Watch (HRW) pre agentúru AFP vo štvrtok uviedla, že súdne obmedzenie Bokajevových občianskych aktivít by malo byť "okamžite" zrušené.



Podľa AFP však všetko nasvedčuje tomu, že Bokajev toto nové obmedzenie aj tak ignoroval, keďže po prepustení z väzenia išiel priamo na centrálne námestie v Atyrau a podľa videí na sociálnych sieťach tam prívržencov vyzval na nové zhromaždenia a prijatie novej ústavy.



Pred väznicu prišli Bokajeva na slobode privítať desiatky ľudí. Aktivista im v príhovore povedal, že bez podpory verejnosti "by vo väzení zhnil".



Neskôr v spomínanom vystúpení na námestí navrhol, aby sa ľudia každú nedeľu od 28. februára do 28. marca schádzali na masových zhromaždeniach a žiadali prijatie reforiem v Kazachstane. Varoval, že "ak vláda nepríde k rozumu, nevypočuje nás, potom od 3. apríla postavíme na námestiach stanové tábory".



Vyhlásil tiež, že Kazachstan potrebuje novú ústavu, keďže bývalý prezident Nursultan Nazarbajev urobil z terajšej ústavy "zdrap papiera".



AFP pripomenula, že v minulom roku Kazachstan zmiernil určité obmedzenia na konanie verejných zhromaždení. Kritici súčasného prezidenta Kasym-Žomarta Tokajeva však tvrdia, že nijaké výrazné zmeny nenastali, lebo v Kazachstane naďalej dochádza k "rutinnému zadržiavaniu" účastníkov protestov a prenasledovaniu ľudskoprávnych združení.



Okrem toho Nazarbajevov vplyv v krajine pretrváva, keďže predsedá rade pre národnú bezpečnosť, ako aj vládnucej strane Svetlo vlasti (Nur Otan), ktorá minulý mesiac zvíťazila v parlamentných voľbách.