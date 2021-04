Aktivistu zo štábu Navaľného odsúdili za zdieľanie klipu Rammstein

Moskva 30. apríla (TASR) – Za zdieľanie klipu skladby Pussy od nemeckej industrial metalovej skupiny Rammstein na sociálnej sieti VKontakte bol v Rusku na dva a pol roka väzenia odsúdený bývalý šéf miestneho štábu opozičného politika Alexeja Navaľného.



Súd v meste Archangeľsk na severe európskej časti Ruska dospel k záveru, že pohlavný styk sa v klipe k skladbe Pussy „predvádza v naturalistickej podobe, takže nemá umeleckú hodnotu, čo v praxi znamená, že jeho zdieľanie na sociálnych sieťach je iba šírením pornografie," napísal spravodajský portál Novaja gazeta.



Šírenie pornografie sa v Rusku trestá odňatím slobody na dva až šesť rokov. Prokuratúra pre obvineného Andreja Borovikova žiadala tri roky odňatia slobody vo väzení s prísnym režimom. Súd napokon rozhodol o dva a polročnom treste.



Samotný Borovikov si vinu nepriznáva. V záverečnom vystúpení pred súdom označil súdnu expertízu za angažovanú a svoju kauzu za vyfabrikovanú a politicky motivovanú. Rozhlasová stanica Echo Moskvy pripomenula, že Borovikov bol v minulosti stíhaný za účasť na úradmi nepovolených politických zhromaždeniach.



Medzinárodná organizácia pre ľudské práva Amnesty International medzičasom uznala Borovikova za väzňa svedomia.



Ruská redakcia BBC upozornila, že na sieti VKontakte sú stále k dispozícii stovky repostov rovnakého klipu, ale nie je známe, že by ruské úrady stíhali za ich zdieľanie aj niekoho ďalšieho.



Gitarista nemeckej skupiny Rammstein Richard Kruspe kritizoval verdikt ruského súdu. Svoje vyhlásenie zverejnil na svojej stránka na sieti Instagram. Samotná skupina túto kauzu zatiaľ oficiálne nekomentovala.



Kruspe uviedol, že o Borovikovovom prípade sa dozvedel z médií. „Je mi veľmi ľúto, že Andrej Borovikov bola za to odsúdený do väzenia. Prísnosť rozsudku je šokujúca. Rammstein vždy obhajoval princíp tvorivej slobody ako neodňateľné ľudské právo," uvádza sa v jeho vyhlásení.