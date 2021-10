Aktivita sopky na Kanárskych ostrovoch sa opäť zvýšila

Madrid 5. októbra (TASR) - Aktivita sopky Cumbre Vieja na španielskom ostrove La Palma sa v utorok vystupňovala a z hlavného sopúcha vulkánu vytekala hustá láva. Informovala o tom agentúra AP.



Erupcia tejto sopky sa začala 19. septembra a odvtedy si vyžiadala evakuáciu viac ako 6000 obyvateľov ostrova La Palma, ktorý je súčasťou Kanárskych ostrovov.



Zničených bolo už približne 946 domov a vyše 100 ďalších bolo poškodených. Láva zničila aj viaceré miestne cesty a vodovodné potrubia.



Experti z vulkanologického ústavu Kanárskych ostrovov (Involcan) v utorok povedali, že sopka stále eruptuje a chrlí sopečný materiál. Kamery zachytili hustú lávu vytekajúcu z hlavného sopúcha.



Experti podľa AP pozorne sledujú prúd lávy kvôli riziku, že by sa mohol dostať do ďalších oblastí v okolí sopky a spôsobiť ešte väčšie škody.



Raúl Camacho, predstaviteľ regionálnej vlády zodpovedný za oblasť cestovného ruchu, povedal, že ostrov La Palma je aj naďalej pre turistov otvorený. Návštevníkov vyzval, aby prichádzali aj napriek pokračujúcej sopečnej erupcii, pretože je to potrebné na oživenie miestnej ekonomiky. Následky erupcie podľa neho postihli len približne desať percent ostrova.



Španielska vláda vyčlenila ďalších 214 miliónov eur na pomoc ľuďom postihnutých sopečným výbuchom, píše denník El Mundo. Minulý utorok (28. septembra) už vláda pre obyvateľov vyčlenila 10,5 milióna eur.



Sopka Cumbre Vieja sa rozprestiera na južnom hrebeni ostrova La Palma, na ktorom žije približne 85.000 obyvateľov.