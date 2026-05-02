Aktivita v americkom výrobnom sektore sa udržala na stabilnej úrovni
Autor TASR
Washington 2. mája (TASR) - Aktivita v americkom výrobnom sektore sa v apríli stabilizovala, situácia na Blízkom východe však negatívne ovplyvňuje náladu vo firmách. Údaje, ktoré koncom týždňa zverejnil Inštitút pre riadenie zásob (ISM), priniesla agentúra AFP.
Podľa prieskumu ISM index nákupných manažérov (PMI) pre americký výrobný sektor dosiahol v apríli 52,7 bodu. To je rovnaká hodnota indexu ako v marci. Aktivita vo výrobe tak pokračuje v stabilnom tempe rastu, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.
Dôvodom je vývoj v oblasti nových objednávok a produkcie. Zatiaľ čo nové objednávky vykázali zrýchlenie rastu, tempo rastu produkcie sa spomalilo.
Prieskum ISM však zároveň poukázal na negatívnu náladu firiem v dôsledku vojny USA a Izraela voči Iránu. Ceny ropy od útoku na Irán 28. februára prudko vzrástli, keď Teherán v odvete prakticky uzatvoril Hormuzský prieliv, kritickú námornú trasu, ktorou sa prepravuje približne pätina svetovej produkcie ropy a plynu.
Rastúce náklady pociťujú aj podniky v najväčšej ekonomike sveta. „Mnohí zákazníci sú opatrní a zotrvávajú vo vyčkávacom móde,“ povedal zdroj z firmy vyrábajúcej dopravné zariadenia. Nespokojné sú aj spoločnosti v chemickom sektore. „Všetky produkty naviazané na ropu či skvapalnený zemný plyn (LNG) zaznamenali v dôsledku krízy v Iráne viacero prudkých nárastov,“ uviedol zdroj z jednej z chemických spoločností.
