Aktivita v súkromnom sektore v USA v júli klesla

Washington 22. júla (TASR) - Aktivita v súkromnom sektore v USA tento mesiac klesla, prvýkrát za dva roky. Miera jej poklesu bola najprudšia od počiatočných fáz pandémie ochorenia COVID-19 v máji 2020, keďže výrobcovia aj sektor služieb hlásili utlmený dopyt. TASR o tom informuje na základe prieskumu spoločnosti S&P Global.



Podľa predbežných údajov sa kombinovaný index nákupných manažérov zo súkromného sektora v USA v júli znížil už štvrtý mesiac po sebe, a to až na 47,5 bodu z júnových 52,3 bodu. Hodnota indexu sa tak dostala pod zlomovú hranicu 50 bodov, ktorá oddeľuje rast aktivity v danom odvetví od jej poklesu.



Tento výsledok pravdepodobne vyvolá diskusiu o tom, či je americká ekonomika už v recesii alebo či sa k nej blíži.



K júlovému strmému poklesu kombinovaného PMI prispel najmä pád indexu pre sektor služieb na 47 bodov (čo je jeho najnižšia úroveň od mája 2020) z 52,7 bodu v júni. Ekonómovia pritom odhadovali, že sa index v júli zníži len nepatrne, na 52,6 bodu.



Tento pokles nedokázal zmierniť ani relatívne stabilný PMI výrobného sektora, ktorý v júli klesol len na 52,3 z 52,7 bodu v júni. To je viac, ako 52 bodov, ktoré v júli očakávali analytici. Výrobný sektor tak stále rastie, aj keď najslabším tempom od júla 2020.



"Predbežné údaje PMI za júl poukazujú na znepokojujúce zhoršenie ekonomiky," uviedol vo vyhlásení hlavný ekonóm S&P Chris Williamson. Ďalšie ukazovatele ako čiastkový index nových objednávok vo výrobnom sektore, vývoj podnikania v sektore služieb a budúce očakávania v oboch klesli na úroveň, ktorá nebola zaznamenaná od prvého roka pandémie.



Správa S&P Global je ďalšou z radu ekonomických ukazovateľov, ktoré nepríjemne prekvapili a vyvolali obavy o vývoj americkej ekonomiky.



Podľa Williamsona tieto výsledky poukazujú na to, že hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov medziročne klesá približne o 1 % medziročne. V 1. štvrťroku sa pritom znížil o 1,6 %, najmä v dôsledku problémov s podnikovými zásobami. Vláda na budúci týždeň poskytne prvé údaje o vývoji HDP v 2. štvrťroku, pričom niektoré modely naznačujú, že opäť klesne už druhý kvartál po sebe. To by znamenalo technickú recesiu.