Aktivity Boko Haram na severozápade Nigérie vyvolávajú znepokojenie

Kankara 15. decembra (TASR) - Európska únia v utorok vyzvala "na okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých detí", ktoré sa stali koncom minulého týždňa obeťou únosu po útoku ozbrojencov na chlapčenskú školu v meste Kankara ležiacom na severozápade Nigérie v štáte Katsina. K zodpovednosti za únos desiatok študentov sa krátko predtým prihlásila islamistická povstalecká skupina Boko Haram.



Agentúra AFP konštatovala, že najnovší vývoj v Nigérii vyvoláva obavy medzinárodného spoločenstva. Britský komisár v Nigérii v utorok pre AFP potvrdil, že má správy o tom, že k piatkovému útoku sa prihlásila skupina Boko Haram a situáciu "pozorne sleduje".



Ak sa priznanie Boko Haram potvrdí, bude to podľa AFP prvý útok tejto džihádistickej organizácie na severozápade Nigérie odvtedy, ako pred desiatimi rokmi začala viesť ozbrojené útoky proti nigérijskej vláde, jej predstaviteľom a inštitúciám.



Až doteraz sa výpady príslušníkov Boko Haram a iných islamistických skupín odohrávali skôr na severovýchode Nigérie a v pohraničných oblastiach susedných štátov Kamerun, Čad a Niger.



Aminu Bello Masari, guvernér štátu Katsina, v pondelok neskoro večer potvrdil, že únoscovia "nadviazali kontakty s vládou". Dodal, že pokračujú rozhovory o zaistení bezpečnosti študentov a o ich návrate k rodinám.



Počet nezvestných študentov je stále nejasný. Hovorca armády v pondelok pre Channel TV uviedol, že po piatkovom útoku škola ani rodičia nemajú správy o 333 žiakoch.



K útoku na školu a únosu chlapcov sa v mene skupiny Boko Haram prihlásil jej líder Abubakar Šekau. V štvorminútovom zázname, zaslanom agentúre AFP rovnakým kanálom ako predchádzajúce správy od Boko Haram, muž s hlasom podobným Šekauovmu vysvetlil, že útok v štáte Katsina bol spáchaný v mene Alahovho náboženstva, "aby stálo nad všetkými ostatnými a vykorenilo nevieru", lebo "západné vzdelanie nie je islamské a to, čo sa (v danej škole) vyučuje, nie je dovolené ani Alahom, ani jeho prorokom" Mohamedom.



Obavy, že Boko Haram a iné džihádistické organizácie prenikajú na severozápad Nigérie, sa objavili už dávnejšie. "Samotný Šekau sa od roku 2014 snaží dosiahnuť, aby mu 'banditi' na severozápade krajiny prisahali vernosť. Od vlani pribúdajú dôkazy, že lojalitu mu prejavuje čoraz viac banditov", teda príslušníkov zločineckých skupín terorizujúcich civilistov na severozápade Nigérie, uviedol analytik Jacob Zenn z nadácie The Jamestown Foundation so sídlom vo Washingtone.



Nigérijský štát Katsina susedí s Nigerom. Najväčšie obavy vyvoláva možnosť, že sa Boko Haram a ďalšie islamistické skupiny spoja s džihádistickými skupinami z oblasti afrického Sahelu. "Stále viac to vyzerá tak, že sa ohniská džihádizmu v Mali a Nigeri a na severozápade Nigérie reálne začínajú spájať do jedného celku," uviedol Zenn.