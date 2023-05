Aktivity Greenpeace na území Ruska označila prokuratúra za nežiaduce

Moskva 19. mája (TASR) — Generálna prokuratúra Ruskej federácie vyhlásila činnosť mimovládnej neziskovej organizácie Greenpeace International za nežiaducu na území Ruska. Informovala o tom v piatok agentúra AFP.



V tlačovej správe generálnej prokuratúry sa uvádza, že aktivity organizácie Greenpeace "ohrozujú základy ústavného poriadku a bezpečnosti Ruskej federácie", sú "sprevádzané aktívnym propagovaním politických postojov, pokusmi o zasahovanie do vnútorných záležitostí štátu" a sú zamerané "na podkopanie základov jej ekonomiky".



Generálna prokuratúra tvrdí, že od začiatku tzv. špeciálnej vojenskej operácie začatej Ruskom so zámerom "demilitarizovať a denacifikovať" Ukrajinu šíria aktivisti organizácie Greenpeace protiruskú propagandu, vyzývajú na ďalšiu ekonomickú izoláciu Ruska a sprísnenie sankcií uvalených na Rusko krajinami Západu.



Ruská generálna prokuratúra viní Greenpeace aj z financovania tzv. zahraničných agentov a z toho, že požadovala zmeny v ruskej legislatíve "na úkor záujmov" ruskej spoločnosti.



Podľa prokuratúry Greenpeace vedie aj kampane, ktoré zasahujú do realizácie "infraštruktúrnych a energetických projektov prospešných pre Rusko".