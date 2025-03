Aktualizáciu klimatického plánu predloží rezort hospodárstva čoskoro

Bratislava 13. marca (TASR) - Návrh aktualizácie integrovaného národného energetického a klimatického plánu (NECP) by mal byť predložený na rokovanie vlády SR v blízkom čase. Uviedla to pre TASR hovorkyňa Ministerstva hospodárstva SR Mária Pavlusík v reakcii na začatie právneho konania Európskou komisiou (EK) voči Slovensku za nepredloženie aktualizácie daného plánu. Presný termín predloženia rezort hospodárstva nešpecifikoval.



"Ministerstvo hospodárstva SR po medzirezortnom pripomienkovom konaní k navrhovanej aktualizácii integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 - 2030 zodpovedne pristúpilo k zapracovaniu všetkých relevantných pripomienok. Aktuálne sú práce na návrhu aktualizácie finalizované/ukončené a v blízkom čase bude návrh predložený na rokovanie vlády SR," uviedla hovorkyňa rezortu.



EK zaslala odôvodnené stanovisko Slovensku, Belgicku, Estónsku, Chorvátsku a Poľsku, čím ich vyzvala, aby poslali do Bruselu svoje konečné aktualizované národné energetické a klimatické plány. Komisia spresnila, že toto právne konanie prebieha z dôvodu nepredloženia konečných integrovaných národných energetických a klimatických plánov v súlade s nariadením Európskej únie (EÚ) z roku 1999 o riadení energetickej únie a opatreniach v oblasti klímy.



Konečné aktualizované NECP sú podľa EK kľúčovými nástrojmi na zabezpečenie toho, aby členské štáty stanovili konkrétny plán na dosiahnutie dohodnutých cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií skleníkových plynov, obnoviteľnej energie a energetickej účinnosti. Všetky členské štáty mali predložiť svoje konečné aktualizované NECP do 30. júna 2024, avšak EK doteraz dostala plány iba 22 krajín.