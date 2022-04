Al-Džazíra: Číňania museli za evakuáciu z Ukrajiny Pekingu zaplatiť

Peking/Kyjev 5. apríla (TASR) - Katarská televízia al-Džazíra v pondelok večer informovala o tom, že Peking účtoval občanom evakuovaným z Ukrajiny 18.000 juanov (2575 eur) za charterové lety z Rumunska a Poľska do rôznych čínskych miest.



"Je to nezmyselne drahé. Sme študenti," povedala pre al-Džazíru nemenovaná žena, ktorá minulý mesiac letela z Bukurešti do mesta Chang-čou.



Panarabská televízia ďalej uviedla, že konečný účet za evakuáciu z Ukrajiny bol ešte vyšší, keďže Číňania si museli po prílete do svojej rodnej krajiny zaplatiť aj povinnú karanténu.



"Keď už boli v Číne, museli podstúpiť 14 až 28-dňovú karanténu v hoteloch, tiež na vlastné náklady. Niektorí evakuovaní, ktorí museli v niektorých prípadoch čeliť účtom vyšším ako 4500 eur, uviedli, že prehodnotili svoje plány vrátiť sa domov," uviedla al-Džazíra. Čínske ministerstvo zahraničných na žiadosť o komentár televízii bezprostredne neodpovedalo.



Čína začala evakuovať svojich občanov z Ukrajiny krátko po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Čínske ministerstvo zahraničných vecí minulý týždeň oznámilo, že krajinu opustilo 5000 čínskych občanov.